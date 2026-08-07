Ricardo Esgaio, jogador do Gil Vicente.
Ricardo Esgaio, jogador do Gil Vicente.Gil Vicente
Desporto

De Esgaio a Ricardo Horta, passando por Petit e António Salvador. Quem são os recordistas desta I Liga?

Bicampeão nacional pelo Sporting, o lateral regressou a Portugal para jogar no Gil Vicente e ser o jogador com mais épocas jogadas no campeonato, mas é o avançado do Sp. Braga o que mais jogos fez.
Isaura Almeida
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