DAZN reforça direitos da Liga dos Campeões, SportTV com primeiras escolhas
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DAZN reforça direitos da Liga dos Campeões, SportTV com primeiras escolhas

DAZN “renovou os direitos exclusivos de transmissão de 166 jogos por época” e terá ainda a transmissão exclusiva e integral da Liga Europa e da Liga Conferência.
DN/Lusa
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A transmissão para Portugal das competições europeias da UEFA no ciclo 2027/28 a 2030/31 vão ser repartidas pela DAZN, que terá 80% das partidas, e pela SportTV, com direito às primeira e segunda escolhas, foi anunciado esta quinta-feira, 30 de abril.

Em comunicado, a DAZN refere que “reforçou os direitos de transmissão das competições europeias masculinas de clubes da UEFA em Portugal para o ciclo 2027/28 a 2030/31, assegurando 93% dos jogos destas competições, mais concretamente 508 jogos”.

A operadora indica que, em relação à Liga dos Campeões, “renovou os direitos exclusivos de transmissão de 166 jogos por época” e precisa que “o novo acordo contempla ainda a transmissão exclusiva e integral da Liga Europa e da Liga Conferência, com um total de 342 jogos por época”.

A SportTV anunciou, também em comunicado, que, “a partir da época 2027/2028, e durante mais quatro épocas, continuará a ter sempre as primeira e segunda escolhas de cada semana de competição”.

“Em cada terça-feira e quarta-feira de competição, o melhor jogo de cada um dos dias será sempre transmitido em exclusivo pela SportTV, que oferecerá ainda resumos de todos os outros jogos, como aliás já acontece”, refere o canal, que será também responsável pela produção dos jogos em Portugal.

Em março passado, Portugal assegurou que terminará a temporada futebolística no sexto lugar do ranking da UEFA, por troca com os Países Baixos, o que permitirá a entrada de três equipas nacionais na Liga dos Campeões em 2027/28, duas diretamente e uma via pré-eliminatórias.

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