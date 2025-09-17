David Gouveia persegue feito histórico de levar Portugal aos Jogos Olímpicos de Inverno

O luso-suíço David Gouveia, de 25 anos, pode tornar-se no primeiro português a competir em Jogos Olímpicos de Inverno na disciplina de patinagem artística, iniciando agora a temporada em Pequim, numa prova de qualificação para Milão-Cortina'2026.As provas realizam-se nos dias 20 e 21 de setembro, atribuem as últimas vagas para os Jogos Olímpicos de Inverno e obrigam o patinador a terminar entre os cinco primeiros para garantir a qualificação.O atleta está integrado no programa de preparação olímpica e, depois de uma longa paragem por lesão entre janeiro e maio, regressa à competição motivado para "concretizar um sonho de pequenino"."É uma honra representar Portugal internacionalmente e, se calhar, conseguir um lugar nos Jogos. Integrar este programa é o resultado de todos os meus esforços", disse Gouveia, em declarações à agência Lusa.Campeão nacional em 2024, o patinador apenas competiu entre setembro e dezembro do ano passado, período em que foi 12.º classificado na Santa Claus Cup, em Budapeste, e terceiro no Eudusport Trophy, em Espanha.A recuperação da lesão obrigou a "um esforço longo e difícil". "Não pensava que fosse possível voltar ao mesmo nível. Foi preciso ajuda médica, mental e dos meus professores. Agora estou no caminho para conseguir a qualificação", explicou.A viver e treinar na Suíça, Gouveia sublinha as diferenças em relação a Portugal. "Na Suíça, em 20 minutos tenho uma pista de gelo. Em Portugal ainda são pequenas e escassas. A Federação Desportos Inverno-Portugal (FDI-Portugal) está a fazer um enorme esforço para que possamos ter mais condições. É preciso mais infraestruturas e mais divulgação para que surjam novos campeões", defendeu.Em Pequim, apenas os cinco primeiros garantem já a presença olímpica, mas a prova atribui também pontos para Europeus e Mundiais. "Treinei muito e sinto-me preparado. Não sei se vou estar nos cinco primeiros, o nível é muito elevado, mas o meu objetivo é patinar sem dores, desfrutar e mostrar o quanto amo este desporto", afirmou.Portugal nunca teve representação olímpica na patinagem artística e David Gouveia não esconde o peso histórico do desafio. "Seria um passo enorme para o desporto português. Para mim, é mostrar que também posso ter lugar a alto nível. Tive anos difíceis, mas agora tenho esta oportunidade e quero agarrá-la", sublinhou.O patinador admite que foi difícil assistir de fora aos Mundiais de janeiro, onde os 24 primeiros garantiram vaga olímpica, mas garante estar motivado: "O que me motiva é a paixão pelo desporto. Não sei se vou chorar, rir ou saltar se ouvir o meu nome confirmado para os Jogos. Só sei que vou lutar por isso e nunca vou abandonar".