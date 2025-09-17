Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
David Gouveia
David GouveiaD.R.
Desporto

David Gouveia persegue feito histórico de levar Portugal aos Jogos Olímpicos de Inverno

As provas de qualificação realizam-se em Pequim, atribuem as últimas vagas para os Jogos Olímpicos de Inverno e obrigam o patinador a terminar entre os cinco primeiros para garantir apuramento.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O luso-suíço David Gouveia, de 25 anos, pode tornar-se no primeiro português a competir em Jogos Olímpicos de Inverno na disciplina de patinagem artística, iniciando agora a temporada em Pequim, numa prova de qualificação para Milão-Cortina'2026.

As provas realizam-se nos dias 20 e 21 de setembro, atribuem as últimas vagas para os Jogos Olímpicos de Inverno e obrigam o patinador a terminar entre os cinco primeiros para garantir a qualificação.

O atleta está integrado no programa de preparação olímpica e, depois de uma longa paragem por lesão entre janeiro e maio, regressa à competição motivado para "concretizar um sonho de pequenino".

"É uma honra representar Portugal internacionalmente e, se calhar, conseguir um lugar nos Jogos. Integrar este programa é o resultado de todos os meus esforços", disse Gouveia, em declarações à agência Lusa.

Campeão nacional em 2024, o patinador apenas competiu entre setembro e dezembro do ano passado, período em que foi 12.º classificado na Santa Claus Cup, em Budapeste, e terceiro no Eudusport Trophy, em Espanha.

A recuperação da lesão obrigou a "um esforço longo e difícil". "Não pensava que fosse possível voltar ao mesmo nível. Foi preciso ajuda médica, mental e dos meus professores. Agora estou no caminho para conseguir a qualificação", explicou.

A viver e treinar na Suíça, Gouveia sublinha as diferenças em relação a Portugal. "Na Suíça, em 20 minutos tenho uma pista de gelo. Em Portugal ainda são pequenas e escassas. A Federação Desportos Inverno-Portugal (FDI-Portugal) está a fazer um enorme esforço para que possamos ter mais condições. É preciso mais infraestruturas e mais divulgação para que surjam novos campeões", defendeu.

Em Pequim, apenas os cinco primeiros garantem já a presença olímpica, mas a prova atribui também pontos para Europeus e Mundiais. "Treinei muito e sinto-me preparado. Não sei se vou estar nos cinco primeiros, o nível é muito elevado, mas o meu objetivo é patinar sem dores, desfrutar e mostrar o quanto amo este desporto", afirmou.

Portugal nunca teve representação olímpica na patinagem artística e David Gouveia não esconde o peso histórico do desafio. "Seria um passo enorme para o desporto português. Para mim, é mostrar que também posso ter lugar a alto nível. Tive anos difíceis, mas agora tenho esta oportunidade e quero agarrá-la", sublinhou.

O patinador admite que foi difícil assistir de fora aos Mundiais de janeiro, onde os 24 primeiros garantiram vaga olímpica, mas garante estar motivado: "O que me motiva é a paixão pelo desporto. Não sei se vou chorar, rir ou saltar se ouvir o meu nome confirmado para os Jogos. Só sei que vou lutar por isso e nunca vou abandonar".

Jogos Olímpicos de Inverno
Patinagem

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt