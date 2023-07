David de Gea anuncia saída do Manchester United

David de Gea anunciou este sábado que vai deixar o Manchester United após 12 anos no clube, dizendo que "é o momento certo para assumir um novo desafio".

O guarda-redes espanhol, que ganhou o premio Luva de Ouro da Premier League pelo maior número de jogos sem sofrer golos na última temporada, foi criticado por uma série de erros nas últimas semanas da época que terminou agora.

O seu contrato com o United terminou no final de junho, sem haver nenhum novo acordo fechado, apesar das negociações que ocorreram ao longo da temporada. De acordo com os media, o United estará a tentar contratar o guarda-redes do Inter de Milão, André Onana.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, De Gea, de 32 anos, agradeceu aos adeptos do United pelo apoio, mas disse: "Agora é a hora certa para enfrentar um novo desafio, para me superar novamente num novo ambiente. Manchester estará sempre no meu coração, Manchester moldou-me e nunca vai me deixar".

O técnico do United, Erik ten Hag, agradeceu De Gea por seus serviços ao clube. "É preciso muita qualidade e carácter para chegar ao nível de jogar uma partida pelo Manchester United", disse em comunicado.

"Fazer isso 545 vezes em 12 anos é uma conquista especial, principalmente na posição de guarda-redes, onde cada jogo os coloca no centro das atenções. Ter conquistado o prémio de melhor jogador do ano, tanto dos adeptos quanto dos seus companheiros, cada um em quatro ocasiões, mostra o nível do seu desempenho e ele será sempre lembrado como um dos melhores guarda-redes da história do clube. "

O Manchester United também já se despediu o espanhol, tendo partilhado um vídeo onde recorda a sua passagem pelo clube.