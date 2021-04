Das ameaças da UEFA à reprovação política. Todos contra a Superliga

Os adeptos do Liverpool estão contra a entrada do clube na Superliga europeia. E mostraram isso com faixas colocadas no estádio.

"Bomba atómica", "terramoto", "III Guerra Mundial", "golpe de estado no futebol europeu" ou "guerra dos riscos aos pobres" são alguns dos termos usados para descrever a Superliga Europeia, prova idealizada por 15 dos maiores e mais ricos clubes europeus (três ainda desconhecidos) à revelia da UEFA e da FIFA, que prometem sanções. A ideia gerou uma enorme revolta na comunidade futebolística, na classe política e levou a manifestações de adeptos em Anfield, Stamford Bridge e Old Trafford, por exemplo.

A polémica saiu da esfera desportiva, com a política europeia a unir-se na reprovação da nova competição e do que ela representa. Emmanuel Macron (França), Boris Jonhson (Inglaterra), Mario Draghi (Itália), Viktor Orbán (Hungria), António Costa e a Comissão Europeia foram algumas das vozes discordantes. O líder inglês referiu que a competição iria "apunhalar o coração do futebol nacional" e o presidente francês fez questão de saudar os clubes gauleses que não aceitaram participar "num projeto que ameaça o princípio da solidariedade e mérito desportivos".

"A bomba atómica" que dará "origem à III Guerra Mundial, desta vez no futebol", como lhe chamou Boniek, presidente da federação polaca, rebentou no domingo à noite, na véspera da UEFA anunciar o novo formato da Liga dos Campeões (em 2024 terá 36 equipas, sem fase de grupos) e as verbas envolvidas, depois de 12 clubes - AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham - formalizarem a intenção da criação de uma nova prova.

A Superliga esteve a marinar algum tempo, antes de avançar a toda a força. Mas será que sai do papel? A ameaça de sanções (até para jogadores que participem) por parte da UEFA e da FIFA e a troca de acusações e de ameaças em tribunal de parte a parte deixam a dúvida. Além disso, as regras da União Europeia não permitem competições fechadas sem subidas e descidas ao estilo norte-americano como a NBA e MLS ou NFL, e por isso a Superliga parece condenada à nascença.

Se para uns a coisa já está em marcha e não há volta a dar, para outros, como Emanuel Medeiros, não passa de estratégia para pressionar a UEFA a abrir os cordões à bolsa. Seja como for, a jogada do grupo de desertores é arriscada e há mesmo uma ala radical no organismo europeu que defende o afastamento imediato dos três semifinalistas da Champions nessa lista - Real, Chesea e Manchester City -, o que ainda poderia levar a uma repescagem do FC Porto e mais duas equipas.

O clube portista foi abordado para integrar a nova prova, mas Pinto da Costa nem quis avançar com o assunto porque não podia "estar a participar numa coisa que é contra a União Europeia e as regras da UEFA". Já o Sporting, o Benfica e o Sp. Braga também se manifestaram contra, assim como o PSG e o Bayern de Munique, que recusaram participar.

"As cobras" no seio da UEFA, segundo Ceferin

Para Aleksander Ceferin, o presidente da UEFA, a Superliga é movida pela "ganância" e vai "contra tudo aquilo que o futebol deve ser", defendendo que o organismo jamais vai abdicar da integralidade e do mérito desportivo. "Estou furioso porque estes clubes querem roubar o futebol, falam de solidariedade e só querem saber dos próprios bolsos. Por um lado estou furioso, por outro ainda bem que aconteceu. Deixou claro quem é quem", confessou o esloveno, garantindo que os desertores, a quem apelidou de "cobras" no seio da UEFA, "não estão banidos para sempre", mas serão alvo de sanções a conhecer em breve.

Já os jogadores dos clubes que alinhem no projeto vão ser "proibidos" de participar em competições internacionais, como o Campeonato do Mundo e o Campeonato da Europa, e também não poderão representar as suas seleções. Imagine-se Portugal sem Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Rúben Dias ou João Félix...

Apesar do silêncio das grandes figuras dos relvados - alguns manifestaram-se timidamente, como Bruno Fernandes, que meteu um gosto nos comentários arrasadores de Gary Neville -, esta segunda-feira foi de autêntico pânico entre os jogadores dos clubes desertores. Segundo empresários ouvidos pelo DN, os atletas mostraram desconforto com a ideia e preocupação com o futuro. A Associação Internacional de Futebolistas Profissionais mostrou-se apreensiva. E lamentou que os jogadores fossem "ignorados" nas negociações e que agora sejam ameaçados de exclusão das seleções dos seus países.

Formato da nova prova financiada pelo banco americano JP Morgan

O formato da nova prova fechada assenta em 20 equipas (15 fundadores e cinco convidados que lutarão para se qualificarem) divididas em dois grupos de dez, com jogos de ida e volta. Os três primeiros de cada grupo classificam-se automaticamente para os quartos de final. As equipas que terminem na quarta e quinta posição disputarão um playoff a duas mãos. Em seguida, serão feitas eliminatórias a duas mãos a partir dos quartos de final até à final, que será um encontro único, no fim de maio, em campo neutro.

Os jogos serão disputados durante a semana, a partir de agosto, de forma a que os clubes pudessem continuar a competir nos respetivos campeonatos, preservando assim o calendário tradicional - algo que a UEFA e FIFA já avisaram que não autorizam. Aliás, as federações dos três países dos desertores (Inglaterra, Espanha e Itália) manifestaram-se contra o projeto.

Os valores anunciados são sedutores. Os 15 fundadores são os mais beneficiados, uma vez que a prova é fechada e todos têm a qualificação garantida ano após ano, e receberão "3,5 mil milhões de euros para investimento em infraestruturas para compensar o impacto da pandemia". De acordo com o comunicado da Superliga, a nova competição garante "pagamentos de solidariedade ilimitados, que crescerão de acordo com as receitas" e que "deverão ser superiores a 10 mil milhões de euros durante o período de compromisso inicial".

A prova será financiada pelo banco norte-americano JP Morgan em 4,9 mil milhões de euros e já tem uma estrutura diretiva. O norte americano Avram Glazer, dono no United, e Andrea Agnelli, da Juventus - ambos pediram já a demissão da Associação Europeia de Clube - serão vices da prova presidida por Florentino Pérez ."Vamos ajudar o futebol a melhorar a todos os níveis, a ocupar o lugar que merece no Mundo. O futebol é o único desporto no Mundo com mais de 4 mil milhões de seguidores e a nossa responsabilidade como clubes grandes é responder aos desejos dos adeptos", defendeu o presidente do Real Madrid.

Mas a reação dos adeptos, bem como de ex-jogadores, não podia ser mais contrária. "Todos os adeptos estão contra a criação deste que parece um clube de golfe, onde só entra quem tem convite e quem paga. Não interessa se jogamos bem ou mal, é uma espécie de partidas entre amigos. E isto tira todo o sentido que as competições europeias ainda têm", disse Martha Gens, da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, atirando: "Mais um pouco e há pipocas nas bancadas e Lady Gaga nos intervalos."

Já Luís Figo criticou a "ganância" de Superliga que "não tem nada de super". E que a FIFA reprovou e avisou não reconhecer, apesar do grupo dos 12+3 esperar manter um diálogo antes de recorrer a medidas judiciais.

