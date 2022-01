Danilo é o quinto jogador do PSG que testa positivo à covid-19

Messi é um dos quatro jogadores do PSG que testou positivo

Danilo Pereira tornou-se no quinto jogador do PSG a testar positivo para a covid-19 e vai falhar o jogo a contar para os 16 avos de final da Taça de França frente ao Vannes, marcado para esta segunda-feira, informou o clube.

O internacional português, de 30 anos, junta-se assim a Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala, que apresentaram resultados positivos nos testes de despiste à infeção por SARS-CoV-2.

"Danilo Pereira testou ontem [no domingo] positivo (...). Está em isolamento e sujeito ao protocolo sanitário em vigor", refere o clube, na mesma nota em que divulga os indisponíveis para o jogo de hoje da Taça de França.

A ausência forçada dos jogadores levou o técnico do PSG, Mauricio Pochettino, a mexer no plantel e a convocar jogadores como Angel Di Maria e Mauro Icardi. O treinador chamou 23 jogadores, entre os quais o lateral português Nuno Mendes.

A equipa de Vannes recebe o PSG numa altura em que avalia o impacto das restrições decretadas pelo pelo governo francês e que entram esta segunda-feira em vigor, como o máximo de 5000 espetadores em eventos ao ar livre.

Vannes, da quarta divisão, esperava lotação esgotada, com 9600 adeptos nas bancadas e, de acordo com seu presidente, Maxime Ray, o clube deve perder cerca de 250 000 euros de receitas. "Estamos a perder aquilo que é uma fortuna para nós", disse o presidente do Vannes.

Notícia atualizada às 11:46