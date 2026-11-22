O espanhol Daniel Muñoz (Italtrans Racing Team) conquistou este domingo, 22 de novembro, a primeira vitória no Mundial de Moto2, no Grande Prémio de Portugal, 21.ª e penúltima ronda da temporada, numa corrida interrompida com bandeira vermelha devido a um acidente.

Muñoz cumpriu as sete voltas após o reatamento em 11.53,692 minutos, batendo o compatriota Alonso López (Italjet Gresini), por 0,733 segundos, e o australiano Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), por 0,797 segundos.

A corrida ficou marcada pela interrupção com bandeira vermelha na oitava das 21 voltas inicialmente previstas, após um acidente na curva três que envolveu o líder do campeonato, o espanhol Manu González (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), o checo Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), o neerlandês Zonta van den Goorbergh e o japonês Ayumu Sasaki, ambos da Momoven Idrofoglia RW Racing Team, todos em Kalex. González rodava na 12.ª posição e procurava recuperar posições, depois de uma saída de pista nas primeiras voltas o ter feito descer para 14.º.

Apesar dos esforços para devolver a mota à equipa, González não foi autorizado a disputar o recomeço, uma vez que esta regressou às boxes pela saída do corredor de acesso, em vez de utilizar a via da entrada regulamentar. Salac também não retomou a prova.

A grelha de partida para a segunda parte da corrida, com sete voltas - para cumprir o mínimo de dois terços das 21 voltas previstas inicialmente - foi determinada pelas posições na passagem anterior ao acidente.

Muñoz, que liderava com cerca de dois segundos de vantagem antes da interrupção, partiu da primeira posição, enquanto Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha), rival de González na luta pelo título, arrancou de oitavo.

No recomeço, Iván Ortolá (QJMOTOR-FRINSA-MSI), assumiu inicialmente a liderança, antes de Alonso López chegar à frente. Muñoz recuperou depois o comando e manteve-o até à bandeira de xadrez, garantindo o primeiro triunfo mundialista.

O colombiano David Alonso (CFMOTO Power Electronics Aspar Team), terminou em quarto, seguido de Ortolá e de Daniel Holgado, companheiro de equipa de Alonso. Guevara foi sétimo, a 3,601 segundos, resistindo à aproximação de Adrián Huertas (Italtrans Racing Team), que terminou apenas 0,044 segundos atrás.

Os nove pontos conquistados por Guevara reduziram de 13,5 para 4,5 pontos a diferença para González, que conserva a liderança com 286,5 pontos, contra 282 do compatriota. Ambos dependem apenas de si para conquistar o título: quem vencer a última corrida será campeão.

A decisão do Mundial de Moto2 fica, assim, reservada para o Grande Prémio da Comunidade Valenciana, no próximo domingo, no circuito Ricardo Tormo, em Cheste, nos arredores da cidade espanhola de Valência.