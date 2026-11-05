Dakar2026. Triatleta português Artur Gaspar conquista o ouro no sprint individual

O triatleta português Artur Gaspar sagrou-se esta quinta-feira, 5 de novembro, campeão de sprint individual masculino nos Jogos Olímpicos da Juventude, somando a terceira medalha para a Missão nacional em Dakar2026.

Em Saly Beach, o vigente campeão europeu juvenil, de 16 anos, impôs-se em 53.13 minutos, deixando o luxemburguês Emile Vanolst a 10 segundos. O japonês Daiki Nishizaki ficou com o bronze, a 14 segundos.

O ouro de Gaspar é a quarta medalha alcançada pelo triatlo nacional em quatro edições dos Jogos Olímpicos da Juventude e a terceira de Portugal em Dakar2026, depois da prata da judoca Sofia Gaspar (-52 kg) e do bronze do nadador Miguel Oliveira (100 metros costas).