Dakar 2026 arranca com ambição portuguesa e um lote de favoritos de luxo

O Rali Dakar 2026 realiza-se entre 3 e 17 de janeiro, na Arábia Saudita, numa das edições mais exigentes e equilibradas dos últimos anos, com uma extensão total de cerca de 8 000 km, dos quais quase 4 900 km são cronometrados ao longo de 13 etapas e um prólogoPortugal volta a marcar presença de forma consistente, com pilotos distribuídos por várias categorias — carros, SSV e motos — e aspirações cada vez mais altas no panorama internacional do rally-raid. A representação lusa tem vindo a afirmar-se não apenas pelo número de inscritos, mas também pela competitividade que demonstram em território árabe.Nos automóveis, o destaque nacional vai para João Ferreira, que regressa ao Dakar integrado numa equipa de topo e aos comandos de um Toyota preparado para discutir os lugares mais altos da classificação. Depois de prestações sólidas em edições anteriores, o piloto português parte com o objetivo claro de terminar entre os melhores, apostando na consistência e capacidade estratégica ao longo de toda a prova.Outro nome português a acompanhar é Maria Luís Gameiro, que regressa à competição com a meta principal de concluir a prova e tentar melhorar os resultados anteriores, afirmando-se como uma das referências nacionais no rally. Além destes, há vários portugueses em SSV e motos, onde navegação, resistência e escolhas de ritmo serão decisivas em cada etapaA luta pela vitória absoluta promete ser intensa em todas as categorias. Nos carros, veteranos como Nasser Al-Attiyah e ícones do desporto como Sébastien Loeb figuram entre os principais candidatos, apoiados por construtores de renome. Nos SSV, a concorrência está igualmente forte, com equipas experientes a olhar para os pódios nas respetivas classes. Nas motos, a cabeça de lista inclui nomes como Toby Price, Kevin Benavides e Ricky Brabec, todos com historial de vitórias ou desempenhos de elite nas edições anteriores.A primeira etapa, realizada no dia 4 de janeiro, corre-se em torno de Yanbu — com partida e chegada na mesma cidade portuária do Mar Vermelho — e apresenta um percurso total de cerca de 518 km, com uma especial cronometrada de aproximadamente 305 km. Durante esta etapa inaugural, os participantes enfrentarão uma diversidade de terrenos, desde trilhos mais duros a zonas de areia rápida e pequenas dunas, onde a gestão de ritmo e a precisão de navegação podem fazer a diferença desde o início.Com o arranque oficial do Dakar 2026, os olhos dos adeptos portugueses voltam-se para o deserto saudita, acompanhando dia após dia o desempenho dos pilotos lusos num cenário onde apenas chegar ao fim já é um feito notável. Entre favoritos internacionais e histórias de superação, Portugal procura continuar a afirmar-se numa prova onde a ambição cresce a cada edição e onde pilotos portugueses entram cada vez mais preparados para competir ao mais alto nível.O dia 3 de janeiro fica marcado pela realização do prólogo. Trata-se de um percurso curto, mas já cronometrado, com cerca de 23 quilómetros de especial, integrado num total aproximado de 98 quilómetros, cuja principal função é definir a ordem de partida para a primeira etapa da prova. Apesar de não ser decisivo para a classificação final, o prólogo assume particular importância estratégica, permitindo aos pilotos escolherem posições mais favoráveis para o dia seguinte. Paralelamente à vertente desportiva, o dia fica também marcado pela cerimónia oficial de abertura, com a apresentação das equipas e pilotos, dando o verdadeiro arranque para mais uma edição da maior aventura do todo-o-terreno mundial..Da Supertaça à Fórmula 1, Arábia Saudita concentra grandes eventos em 2026 e gera críticas de atletas