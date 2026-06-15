César Peixoto é o novo treinador do Wolverhampton
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César Peixoto é o novo treinador do Wolverhampton

O treinador português de 46 anos assinou contrato válido por duas temporadas. Gil Vicente recebe cerca de 1,5 milhões de euros.
Carlos Nogueira
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César Peixoto, de 46 anos, foi esta segunda-feira (15 de junho) apresentado como novo treinador do Wolverhampton, clube que foi despromovido na última época ao Championship, segundo escalão do futebol inglês.

O técnico, que na última época orientou o Gil Vicente, assinou um contrato válido por duas épocas que ainda está dependente da obtenção de licença de trabalho no Reino Unido.

"Estou orgulhoso por estar neste histórico clube em Inglaterra. É uma grande oportunidade para mim e estou preparado para fazer tudo para colocar o Wolves na Premier League", assumiu Peixoto, cuja transferência permitiu ao Gil Vicente um encaixe de cerca de 1,5 milhões de euros.

César Peixoto admitiu que a sua nova equipa tem "grandes jogadores", mas considera que consigo "a equipa pode melhorar muito" e ele próprio pode "evoluir como treinador" neste novo projeto. "Quero colocar a minha identidade na equipa, construir uma identidade muito forte e crescer", complementou em declarações aos meios de comunicação do clube.

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