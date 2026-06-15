César Peixoto é o novo treinador do Wolverhampton

César Peixoto, de 46 anos, foi esta segunda-feira (15 de junho) apresentado como novo treinador do Wolverhampton, clube que foi despromovido na última época ao Championship, segundo escalão do futebol inglês.O técnico, que na última época orientou o Gil Vicente, assinou um contrato válido por duas épocas que ainda está dependente da obtenção de licença de trabalho no Reino Unido."Estou orgulhoso por estar neste histórico clube em Inglaterra. É uma grande oportunidade para mim e estou preparado para fazer tudo para colocar o Wolves na Premier League", assumiu Peixoto, cuja transferência permitiu ao Gil Vicente um encaixe de cerca de 1,5 milhões de euros.César Peixoto admitiu que a sua nova equipa tem "grandes jogadores", mas considera que consigo "a equipa pode melhorar muito" e ele próprio pode "evoluir como treinador" neste novo projeto. "Quero colocar a minha identidade na equipa, construir uma identidade muito forte e crescer", complementou em declarações aos meios de comunicação do clube.