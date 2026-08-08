César Peixoto estreia-se com vitória no comando do Wolverhampton

César Peixoto estreou-se da melhor forma no comando técnico do Wolverhampton, conduzindo a formação inglesa a uma vitória por 3-0 sobre o Port Vale, da League Two, em encontro da primeira ronda da Taça da Liga inglesa (Carabao Cup). O triunfo garantiu o apuramento dos "wolves" para a fase seguinte da competição e marcou um início promissor para o treinador português diante dos adeptos do Molineux.O Wolverhampton resolveu praticamente a partida ainda na primeira parte, chegando ao intervalo a vencer por 3-0. Adam Armstrong inaugurou o marcador aos 14 minutos, André ampliou a vantagem aos 34, na sequência de um pontapé de canto, e Fer López fixou o resultado aos 43, concluindo uma jogada iniciada por Rodrigo Gomes. Na segunda parte, a equipa de César Peixoto limitou-se a gerir a vantagem, embora o Port Vale tenha desperdiçado uma grande penalidade aos 54 minutos, defendida por Daniel Bentley, que preservou a baliza inviolada. O encontro ficou ainda marcado pelo regresso de Raúl Jiménez ao Molineux, com o internacional mexicano a somar os primeiros minutos desde o seu regresso ao clube. Do lado português, Toti Gomes, Rodrigo Gomes e Mateus Mané integraram o onze inicial, contribuindo para uma exibição segura da formação inglesa, que controlou o encontro do princípio ao fim e confirmou o favoritismo frente ao conjunto do quarto escalão. No final da partida, César Peixoto mostrou-se satisfeito com o resultado, mas sublinhou que a equipa ainda tem margem de progressão. "Estou feliz porque foi a nossa primeira vitória perante os nossos adeptos. Isso dá confiança à equipa e também aos adeptos", afirmou o treinador português, acrescentando que existem aspetos do jogo que precisam de ser melhorados antes do arranque do Championship. A vitória permite a César Peixoto iniciar oficialmente a sua passagem pelo Wolverhampton com um triunfo convincente e reforça a confiança da equipa para o início do Championship, agendado para a próxima semana..César Peixoto é o novo treinador do Wolverhampton