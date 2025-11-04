Cristiano Ronaldo diz que ser substituído já não é um problema e que fim da carreira está para breve

Na primeira parte de uma entrevista com o jornalista inglês Piers Morgan, Cristiano Ronaldo frisou que o momento de pendurar as botas acontecerá "em breve" e que vai estar "preparado"."Vai ser difícil? Sim. Se vou chorar? Sim. Sou honesto, mas estou tranquilo, estou a preparar o meu futuro desde os 25, 26, 27 anos. Vou ser capaz de suportar essa pressão", assegurou."Nada se compara à adrenalina de marcar um golo. Isso vai desaparecer, mas tudo tem um princípio e um fim. Tenho outras paixões, vou ter mais tempo para mim e para os meus filhos. Quero seguir o Cristiano Ronaldo Júnior, estão numa idade em que fazem parvoíces, como eu também fiz. Quero ser uma pessoa de família, mais privado. Tenho os meus hobbies, gosto de ver UFC, do Padel. Quero aprender mais sobre as minhas empresas, nunca serei um youtuber. Vou fazer as coisas divertidas, que não posso fazer agora. Porque o futebol não é treinar uma hora, eu vivo 24 horas para conseguir jogar", prosseguiu.Instado a comentar o facto de ter sido substituído no recente jogo da seleção portuguesa diante da Hungria, após ter marcado dois golos e uma altura em que o resultado estava 2-1, antes de os húngaros empatarem, o internacional português garantiu que "as substituições já não são um problema" para ele.. "Às vezes pensamos que da forma mais fácil vai ser mais fácil. Mas tenho de me meter na cabeça do treinador também, talvez queira meter um jogador fresco para segurar o resultado e ajudar mais defensivamente a equipa. Tenho de concordar com o treinador. Se ficar, vou tentar o terceiro [golo]. Mas as substituições já não são um problema", vincou.Cristiano Ronaldo comentou ainda a recente de notícia de que se teria tornado multimilionário, adiantando que já o é "há uns anos" e que esse era um objetivo que perseguia. "Não sei precisar, mas tens de cuidar das tuas coisas. É normal. Tenho pessoas ao meu lado que me ajudam a fazer as melhores coisas em várias áreas. Em termos financeiros, tenho alguém com quem falo todos os dias. E tenho controlo. É a minha vida e o meu dinheiro. Sabia que iria acontecer. Estava preparado. Era uma questão de tempo. Fiquei super feliz. É como quando se ganha a Bola de Ouro. Todos têm os seus objetivos. Era um objetivo atingir esse número. Não sou obcecado pelo dinheiro, porque pode ajudar, mas quando atinges um nível não importa. Mas é sempre bom ter mais. Nunca estamos contentes com o que temos. Foi algo que aprendi, há coisas mais importantes do que dinheiro, mas, para responder, fiquei muito feliz porque era um dos objetivos fora do futebol. Era um objetivo em termos financeiros. Atingi com 39 anos", explicou.Depois de se ter tornado multimilionário, CR7 será daqui a menos de um ano um homem... casado: "Planeámos [o casamento] para depois do Mundial 2026 e da festa do troféu. Não vai ser uma grande cerimónia, porque a Georgina gosta de coisas mais pequenas, íntimas."Ronaldo recordou ainda o primeiro golo da carreira, pelo Sporting ao Moreirense, descrevendo-o como "incrível". "Foi nesse momento que disseram que eu ia ser bom. O comentador disse que assim não ficaria muito tempo em Portugal. Deu-me confiança. Jogava com os homens, mas mesmo com 17 era mais inteligente. É quando começas a perceber que vais ser um bom jogador profissional", lembrou..Ausência no funeral de Diogo Jota e casamento com Georgina em destaque na entrevista "mais pessoal" de Ronaldo. Sobre o momento de um dos seus antigos clubes, o Manchester United, manifestou-se "triste porque é um dos clubes mais importantes no mundo", que ainda tem no coração. "Tens de seguir com pessoas inteligentes para criar uma base para futuro como o Manchester United tinha há alguns anos. David Beckham ou Roy Keane tornaram-se grandes jogadores mas havia juventude. Não há uma estrutura. Espero que mude no futuro porque o potencial do clube é incrível. Ainda está no meu coração, mas temos de ser honestos: não está no bom caminho. Tem de mudar. E não é apenas em termos de jogadores e treinador", opinou, considerando que o técnico e compatriota Ruben Amorim não é milagreiro: "Está a fazer o seu melhor. O que é que ele vai fazer? Os milagres são impossíveis. Milagres só em Fátima, como dizemos em Portugal. Não vai fazer milagres, até os jogadores... Alguns deles não têm o mindset sobre o que é o Manchester United."