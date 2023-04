Cristiano Ronaldo bisa na goleada do Al Nassr e já é quinto nos melhores marcadores

Cristiano Ronaldo bisou na goleada do Al Nassr ao Al Adalh (5-0), na 22.ª jornada da Liga saudita de futebol, e subiu ao quinto lugar nos melhores marcadores, enquanto o Al-Itthiad, de Nuno Espírito Santo, venceu e lidera.

O internacional luso abriu o caminho à goleada, aos 40 minutos, na execução de um penálti, e voltou a marcar aos 66, já depois de o ex-Benfica Anderson Talisca ter feito o 2-0, aos 55, numa vitória que se tornou fácil na segunda parte, quando a resistência do Al Adalh quebrou.

SIIIIIII! Ronaldo não falha #sporttvportugal #SAUDInaSPORTTV #aladalh #alnassr #CristianoRonaldo #betclicsaudita pic.twitter.com/eixavHsANp - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) April 4, 2023

Mais um para Ronaldo #sporttvportugal #SAUDInaSPORTTV #aladalh #alnassr #CristianoRonaldo #betclicsaudita pic.twitter.com/d9FjsjyijJ - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) April 4, 2023

O Al Nassr faria ainda mais dois golos, o quarto, aos 78 minutos, pelo mesmo Talisca, e o quinto, aos 90+8, pelo médio Ayman Yahya.

Com o bis desta terça-feira, Cristiano Ronaldo já é o quinto classificado da lista dos melhores marcadores, com 11 golos, em apenas oito jogos, a cinco de um duo de lideres, o nigeriano Odion Ighalo, e o brasileiro Anderson Talisca, dupla que também bisou esta terça-feira.

Cristiano Ronaldo regressou em grande à @SPL_EN, com um bis em apenas 2 remates mas há outro nome familiar que realmente "puxou carroça" neste jogo (próximo tweet)...#AlNassr #SAUDInaSPORTTV#RatersGonnaRate pic.twitter.com/hDGoMcQoNk - GoalPoint (@_Goalpoint) April 4, 2023

Ighalo fez os dois golos do triunfo do Al-Hilal em casa do Al Feiha, e comanda a lista, a par de Talisca, com 16 golos, seguido do marroquino Abderrazak Hamdallah, com 15, de Carlos Júnior, ex-Santa Clara, com 12, e de Cristiano Ronaldo, com 11.

Noutro jogo importante na luta pelo título saudita, quando faltam oito jornadas para o fim do campeonato, o Al-Itthiad, treinado por Nuno Espírito Santo, recebeu e venceu o Damac, por 3-0, conservando a liderança do campeonato, com mais um ponto do que o Al Nassr.

Os golos foram marcados pelos brasileiros Bruno Henrique e Romarinho, aos 14 e 37 minutos, o segundo de penálti, e o terceiro, aos 88, pelo central egípcio Ahmed Hegazy.

O campeonato é assim liderado pelo Al-Itthiad, com 53 pontos (22 jogos), seguido do Al Nassr, com 52 (22), do Al-Hilal, com 45 (21) e do Al Shabab, quarto classificado, com 44 (21).