A desilusão expressa nos rostos dos adeptos alemães, após a eliminação surpresa frente ao Paraguai no Mundial 2026.
A desilusão expressa nos rostos dos adeptos alemães, após a eliminação surpresa frente ao Paraguai no Mundial 2026.SHAWN THEW/EPA
Desporto

Crise económica da Alemanha tem reflexo também no futebol

Duas publicações internacionais, ‘Newsweek’ e ‘Financial Times’, associam o declínio financeiro do país nos últimos 12 anos às más prestações da seleção germânica no mesmo período.
João Almeida Moreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Futebol
Mundial 2026
Alemanha
Dinheiro em Campo
Diário de Notícias
www.dn.pt