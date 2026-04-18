COP lamenta morte de Joaquim Granger, o mais antigo atleta olímpico português

Joaquim Granger, o mais antigo olímpico português e pioneiro da ginástica artística nacional, morreu na sexta-feira, aos 97 anos, informou hoje o Comité Olímpico de Portugal (COP), em comunicado.“O Comité Olímpico de Portugal manifesta o seu sentido e profundo pesar pelo falecimento de Joaquim Granger, o mais antigo olímpico português, pioneiro da ginástica artística nacional e um dos cinco atletas que representaram Portugal na estreia da modalidade nos Jogos Olímpicos de Helsínquia, em 1952”, destacou o COP, numa nota em que não é divulgada a data ou causa de morte.O histórico atleta integrou a primeira equipa de ginástica artística masculina que representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Helsínquia, na Finlândia, em 1952.“Figura maior da história do olimpismo português, Joaquim Granger deixa um legado de dedicação ao desporto, à formação e ao ensino, tendo sido distinguido pela Faculdade de Motricidade Humana como distinto aluno, docente e treinador de ginástica”, destacou o COP.