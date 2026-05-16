O treinador Cesc Fàbregas (ao centro) já festejou com os jogadores do Como a qualificação europeia. Champions ainda é hipótese.
O treinador Cesc Fàbregas (ao centro) já festejou com os jogadores do Como a qualificação europeia. Champions ainda é hipótese.FOTO: EPA/EMANUELE PENNACCHIO
Desporto

Como o Como se transformou numa força do futebol italiano

Clube na cidade em torno do Lago Como está, administrativamente, nas mãos dos reis mundiais do tabaco e, futebolisticamente, nas do ex-astro catalão Cesc Fàbregas.
João Almeida Moreira
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