Clubes profissionais aprovam centralização dos direitos televisivos com voto contra do Benfica

A Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional aprovou, esta sexta-feira, o modelo de comercialização centralizada dos direitos audiovisuais das competições profissionais, com mais de 90% dos votos favoráveis entre as 33 sociedades desportivas presentes. O Benfica foi o único clube a votar contra a proposta apresentada pela Liga Portugal, enquanto o Nacional optou pela abstenção.A decisão representa um passo relevante no processo de centralização da venda dos direitos televisivos do futebol profissional em Portugal, que até agora era feita de forma individual por cada clube relativamente aos jogos disputados no seu estádio. Com este novo enquadramento, passa a prever-se a comercialização conjunta dos direitos em diferentes pacotes, à semelhança do que já acontece na generalidade das principais ligas europeias.Segundo a proposta aprovada, cerca de 90% das receitas resultantes da venda dos direitos audiovisuais deverão ser destinadas aos clubes da I Liga, embora a definição concreta da chave de distribuição ainda não esteja concluída. Essa será a próxima etapa do processo e deverá gerar negociações exigentes entre as sociedades desportivas, uma vez que determinará o montante a atribuir a cada emblema.A Liga Portugal estima que a centralização possa permitir atingir valores globais na ordem dos 225 milhões de euros por época, admitindo a possibilidade de crescimento caso se verifique exploração adicional dos direitos, nomeadamente através de plataformas internacionais ou novos formatos de transmissão.Apesar da aprovação do modelo pelos clubes, o processo ainda depende de validação governamental e do parecer das entidades reguladoras competentes, em cumprimento do enquadramento legal aprovado em 2021, que estabelece a obrigatoriedade da comercialização centralizada dos direitos televisivos do futebol profissional a partir da época 2028/29.A aprovação agora alcançada formaliza assim mais uma fase de um processo estrutural para o futebol português, que pretende aproximar o modelo nacional das principais ligas europeias e reforçar a sustentabilidade financeira das competições profissionais. Entretanto, a definição dos critérios de repartição das receitas deverá assumir-se como o momento mais sensível e determinante para o consenso entre os clubes..Benfica pede suspensão imediata do processo de centralização dos direitos televisivos.Benfica e NOS negoceiam direitos televisivos do futebol para próximas duas épocas\n\n