Clássico FC Porto-Sporting será a 9 de fevereiro, um dia depois da segunda volta das Presidenciais

O clássico entre FC Porto e Sporting, da 21.ª jornada da I Liga, foi marcado para 9 de fevereiro, a segunda-feira após a segunda volta das eleições presidenciais.O jogo entre o líder FC Porto e o bicampeão nacional Sporting vai ser disputado a partir das 20h45, no Estádio do Dragão, no Porto, confirmou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).A ronda 21 da I Liga é antecedida do último jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, entre Sporting e AVS, a disputar em 5 de fevereiro, às 20h45, que, em caso de vitória dos leões, pode agendar mais dois clássicos, nas meias-finais da prova ‘rainha’ – em 4 de fevereiro, pelas 20h15, realiza-se a primeira mão das 'meias' entre Fafe e Torreense.Para o dia da segunda volta das eleições presidenciais, a disputar entre António José Seguro e André Ventura, os dois candidatos mais votados no sufrágio do passado domingo, quando o candidato apoiado pelo PS obteve 31% dos votos e o líder do Chega 23%, a LPFP agendou três jogos, entre os quais a receção do Benfica ao Alverca, em Lisboa, às 20h30.Também em 8 de fevereiro, o Nacional é anfitrião do Casa Pia, no Funchal, às 15h30, antes de o Sporting de Braga defrontar em casa o Rio Ave, às 18h00.Quanto à 20.ª ronda, arranca com um dérbi de Guimarães, ente Vitória e Moreirense, na sexta-feira 30 de janeiro, às 20h45, e encerra com a visita do FC Porto ao Casa Pia, em Rio Maior, na segunda-feira seguinte, às 20h45.Nessa jornada, o Sporting recebe o Nacional, no dia 1 de fevereiro, às 18h00, no mesmo domingo em que o Benfica visita o Tondela, às 20h30.Programa das jornadas 20 e 21 da I Liga:- 20.ª Jornada:- Sexta-feira, 30 jan:Vitória de Guimarães - Moreirense, 20:45- Sábado, 31 jan:Santa Clara - Estoril Praia, 15:30Rio Ave - Arouca, 18:00Alverca - Estrela da Amadora, 20:30- Domingo, 01 fev:Gil Vicente - Famalicão, 15:30Sporting - Nacional, 18:00Tondela - Benfica, 20:30- Segunda-feira, 02 fev:AVS - Sporting de Braga, 18:45Casa Pia - FC Porto, 20:45 - 21.ª Jornada:- Sábado, 07 fev:Moreirense - Gil Vicente, 15:30Estrela da Amadora - Santa Clara, 15:30Estoril Praia - Tondela, 18:00Arouca - Vitória de Guimarães, 20:30- Domingo, 08 fev:Nacional - Casa Pia, 15:30Sporting de Braga - Rio Ave, 18:00Benfica - Alverca, 20:30- Segunda-feira, 09 fev:Famalicão - AVS, 18:45FC Porto - Sporting, 20:45