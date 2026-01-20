Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Estádio do Dragão vai receber o FC Porto-Sporting no dia seguinte às eleições presidenciais.
Estádio do Dragão vai receber o FC Porto-Sporting no dia seguinte às eleições presidenciais.Leonel de Castro/Global Imagens
Desporto

Clássico FC Porto-Sporting será a 9 de fevereiro, um dia depois da segunda volta das Presidenciais

A partida está marcada para as 20h45 no Estádio do Dragão. O Benfica-Alverca realiza-se no dia das eleições às 20h30.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

O clássico entre FC Porto e Sporting, da 21.ª jornada da I Liga, foi marcado para 9 de fevereiro, a segunda-feira após a segunda volta das eleições presidenciais.

O jogo entre o líder FC Porto e o bicampeão nacional Sporting vai ser disputado a partir das 20h45, no Estádio do Dragão, no Porto, confirmou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

A ronda 21 da I Liga é antecedida do último jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, entre Sporting e AVS, a disputar em 5 de fevereiro, às 20h45, que, em caso de vitória dos leões, pode agendar mais dois clássicos, nas meias-finais da prova ‘rainha’ – em 4 de fevereiro, pelas 20h15, realiza-se a primeira mão das 'meias' entre Fafe e Torreense.

Para o dia da segunda volta das eleições presidenciais, a disputar entre António José Seguro e André Ventura, os dois candidatos mais votados no sufrágio do passado domingo, quando o candidato apoiado pelo PS obteve 31% dos votos e o líder do Chega 23%, a LPFP agendou três jogos, entre os quais a receção do Benfica ao Alverca, em Lisboa, às 20h30.

Também em 8 de fevereiro, o Nacional é anfitrião do Casa Pia, no Funchal, às 15h30, antes de o Sporting de Braga defrontar em casa o Rio Ave, às 18h00.

Quanto à 20.ª ronda, arranca com um dérbi de Guimarães, ente Vitória e Moreirense, na sexta-feira 30 de janeiro, às 20h45, e encerra com a visita do FC Porto ao Casa Pia, em Rio Maior, na segunda-feira seguinte, às 20h45.

Nessa jornada, o Sporting recebe o Nacional, no dia 1 de fevereiro, às 18h00, no mesmo domingo em que o Benfica visita o Tondela, às 20h30.

Programa das jornadas 20 e 21 da I Liga:

- 20.ª Jornada:

- Sexta-feira, 30 jan:

Vitória de Guimarães - Moreirense, 20:45

- Sábado, 31 jan:

Santa Clara - Estoril Praia, 15:30

Rio Ave - Arouca, 18:00

Alverca - Estrela da Amadora, 20:30

- Domingo, 01 fev:

Gil Vicente - Famalicão, 15:30

Sporting - Nacional, 18:00

Tondela - Benfica, 20:30

- Segunda-feira, 02 fev:

AVS - Sporting de Braga, 18:45

Casa Pia - FC Porto, 20:45

- 21.ª Jornada:

- Sábado, 07 fev:

Moreirense - Gil Vicente, 15:30

Estrela da Amadora - Santa Clara, 15:30

Estoril Praia - Tondela, 18:00

Arouca - Vitória de Guimarães, 20:30

- Domingo, 08 fev:

Nacional - Casa Pia, 15:30

Sporting de Braga - Rio Ave, 18:00

Benfica - Alverca, 20:30

- Segunda-feira, 09 fev:

Famalicão - AVS, 18:45

FC Porto - Sporting, 20:45

I Liga
FC Porto
Sporting
Clássico
Presidenciais 2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt