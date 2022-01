Clássico FC Porto-Sporting marcado para 11 de fevereiro

Procurador João Palma autorizado pelo Conselho Superior do MP a liderar MAG do Sporting

O clássico FC Porto-Sporting, da 22.ª jornada da I Liga de futebol, vai realizar-se no dia 11 de fevereiro, a partir das 20:15, informou esta quarta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O jogo, agendado para uma sexta-feira, antecede os compromissos europeus da semana seguinte, em que o Sporting recebe o Manchester City nos oitavos de final da Liga dos Campeões, e o FC Porto a Lazio nos 'play-offs' de acesso aos oitavos da Liga Europa, em 15 e 17 de fevereiro, respetivamente.

A quatro jornadas do clássico, quando ainda irá decorrer a 19.ª jornada, FC Porto e Sporting ocupam os dois primeiros lugares no campeonato, separados por três pontos, com os 'dragões' em primeiro, com 50, e os 'leões' em segundo, com 47.

Na mesma 22.ª jornada da I Liga, o Benfica recebe no sábado, 12 de fevereiro, o Santa Clara (18:00), e o Sporting de Braga joga em casa com o Paços de Ferreira, no mesmo dia, mas mais cedo, a partir das 15:30.