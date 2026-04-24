Ciclista colombiano morre aos 30 anos devido a uma infeção após queda numa corrida em França

O ciclista colombiano morreu esta sexta-feira, 24 de abril, na cidade espanhola de Oviedo, na sequência de "complicações médicas causadas pelo acidente sofrido no sábado durante o Tour du Jura, em França", de acordo com informações prestadas pela sua equipa, a Nu Colombia.Cristian Camilo Muñoz, de 30 anos, foi inicialmente "atendido num centro médico devido a uma ferida no joelho esquerdo", tendo depois viajado com a equipa a para Oviedo para disputar a Volta às Astúrias, onde o atleta "foi novamente avaliado numa clínica", onde, de acordo com a equipa, "o pessoal de saúde detetou uma infeção de difícil tratamento, que requereu mais cuidados especializados".A Nu Colombia, que se retirou da Volta às Astúrias antes do início da segunda etapa, revelou que "nas últimas horas" a evolução clínica de Cristian Camilo Muñoz "complicou-se" e, "apesar de todos os esforços", o ciclista "morreu na manhã desta sexta-feira".Refira-se que entre 2019 e 2021 Cristian Camilo Muñoz foi ciclista da UAE Emirates, onde foi companheiro de equipa dos portugueses Rui Costa, Ivo Oliveira e Rui Oliveira.