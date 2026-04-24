Cristian Camilo Muñoz tinha representado a UAE Emirates entre 2019 e 2021.
Cristian Camilo Muñoz tinha representado a UAE Emirates entre 2019 e 2021.FOTO: UAE EMIRATES / X
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Ciclista colombiano morre aos 30 anos devido a uma infeção após queda numa corrida em França

Cristian Camilo Muñoz tinha caído no sábado durante o Tour du Jura, mas a infeção apenas foi detetada mais tarde em Espanha.
Carlos Miguel Nogueira
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O ciclista colombiano morreu esta sexta-feira, 24 de abril, na cidade espanhola de Oviedo, na sequência de "complicações médicas causadas pelo acidente sofrido no sábado durante o Tour du Jura, em França", de acordo com informações prestadas pela sua equipa, a Nu Colombia.

Cristian Camilo Muñoz, de 30 anos, foi inicialmente "atendido num centro médico devido a uma ferida no joelho esquerdo", tendo depois viajado com a equipa a para Oviedo para disputar a Volta às Astúrias, onde o atleta "foi novamente avaliado numa clínica", onde, de acordo com a equipa, "o pessoal de saúde detetou uma infeção de difícil tratamento, que requereu mais cuidados especializados".

A Nu Colombia, que se retirou da Volta às Astúrias antes do início da segunda etapa, revelou que "nas últimas horas" a evolução clínica de Cristian Camilo Muñoz "complicou-se" e, "apesar de todos os esforços", o ciclista "morreu na manhã desta sexta-feira".

Refira-se que entre 2019 e 2021 Cristian Camilo Muñoz foi ciclista da UAE Emirates, onde foi companheiro de equipa dos portugueses Rui Costa, Ivo Oliveira e Rui Oliveira.

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