Christian Horner sai mesmo da Red Bull

Foi afastado dos cargos de CEO e team principal da Red Bull no início de julho, a meio da temporada da Formula 1, e no seguimento de uma série de Grandes Prémios que colocaram a McLaren na frente do campeonato. Na ocasião, tanto a Red Bull como Horner referiram que o executivo se mantinha na estrutura da empresa até prova em contrário.A prova chegou esta terça-feira, 22 de setembro, depois de Max Verstappen ter voltado às vitórias ao volante do monovolume da Red Bull: "A Oracle Red Bull Racing anuncia que o Team Principal e CEO Christian Horner vai sair da equipa hoje", lê-se no comunicado publicado no site da empresa."Liderar a Red Bull Racing tem sido uma honra e um privilégio. Quando começámos em 2005, nenhum de nós poderia imaginar a jornada que teríamos pela frente — os campeonatos, as corridas, as pessoas, as memórias", referiu Horner no mesmo comunicado. "Tenho um orgulho incrível do que alcançámos como equipa, quebrando recordes e atingindo alturas que ninguém jamais acreditaria serem possíveis, e levarei isso comigo para sempre. No entanto, para mim, a minha maior satisfação foi reunir e liderar o grupo mais incrível de indivíduos talentosos e motivados, vê-los prosperar como subsidiária de uma empresa de bebidas energéticas e vê-los enfrentar e vencer algumas das maiores marcas automotivas do mundo", continuou."Desejo ao Laurent, ao Max, ao Yuki e a todo o Red Bull Technology Group o melhor para o futuro. Estou confiante de que eles, como sempre, trarão sucesso nas pistas para os nossos fãs e continuarão a dar o máximo, e estou ansioso para ver o primeiro motor Red Bull/Ford na parte traseira do RB22 no próximo ano, bem como o emocionante RB17. Gostaria de agradecer aos nossos incríveis patrocinadores e parceiros pelo seu apoio incondicional, que desempenhou um papel fundamental em todo o nosso sucesso. Gostaria de agradecer imensamente aos fãs pela sua confiança contínua, sem a qual não haveria Fórmula 1".Recorde-se que o papel da Horner na Red Bull foi muito para além da gestão operacional da equipa, com várias fontes da indústria a garantir que o CEO e chefe de equipa foi fundamental para a criação de uma cultura de trabalho orientada para o sucesso ao longo destes anos. Horner é conhecido pela liderança dura e assertiva, e por não ter receio de tomar decisões. Sob o seu comando, a Red Bull viu Sebastien Vettel sagrar-se tetracaempeão do mundo, seguido de Max Verstappen (campeão entre 2021 a 2024) e ainda garantiu vários anos de liderança incontestada no campeonato de construtores.Estima-se que o acordo entre a Red Bull e Christian Horner possa chegar aos 50 milhões de libras (cerca de 57,2 milhões de euros, à taxa de câmbio atual), segundo contas feitas pelo The Telegraph no final do mês de julho.Não deixa, também, de ser curioso, que o anúncio da quebra total de vínculo entre Christian Horner e a Red Bull aconteça depois de duas vitórias seguidas de Max Verstappen, nos grandes prémios de Itália e do Azerbeijão. Em 17 provas, o neerlandês e campeão em títulos, só conseguiu vencer quatro.