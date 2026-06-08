Christian Eriksen
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Desporto

Christian Eriksen volta a cair inanimado durante jogo da Dinamarca, mas "está bem"

Médio de 34 anos recuperou a consciência e deverá receber alta em breve. Novo susto cinco após ter colapsado em campo no Euro 2020.
David Pereira
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Quase cinco anos depois de ter caído inanimado em campo durante um jogo com a Finlândia no Euro 2020, a 12 de junho de 2021, o médio dinamarquês Christian Eriksen voltou este domingo, 7 de junho, a colapsar em pleno relvado, num encontro particular entre a sua seleção e a Ucrânia.

O experiente jogador de 34 anos caiu inanimado aos 65 minutos da partida disputada em Odense, depois de se ter agarrado ao peito. Entretanto, o jogo foi declarado suspenso aos 78', por acordo entre as duas seleções.

Enquanto Eriksen era socorrido, os futebolistas de ambas as seleções uniram-se à volta dele, para que as câmaras não pudessem captar o momento, perante o aplauso de todo o estádio.

De acordo com a federação dinamarquesa, "Christian Eriksen está consciente e está, apesar as circunstâncias, bem", tendo deixado o relvado pelo próprio pé.

Para que tudo não passasse de um susto, muito contribuiu o pacemaker do jogador, "que respondeu como devia".

"Falei com o Christian esta manhã e ele está bem. Está com a família dele e com um bom espírito. A expectativa é de que possa receber alta em breve e voltar a casa. Nós tomamos conta dos jogadores e o staff e mantemos contacto regular com eles", afirmou já esta segunda-feira o médico da seleção dinamarquesa, Morten Boesen, citado pela federação.

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