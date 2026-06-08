Christian Eriksen volta a cair inanimado durante jogo da Dinamarca, mas "está bem"

Quase cinco anos depois de ter caído inanimado em campo durante um jogo com a Finlândia no Euro 2020, a 12 de junho de 2021, o médio dinamarquês Christian Eriksen voltou este domingo, 7 de junho, a colapsar em pleno relvado, num encontro particular entre a sua seleção e a Ucrânia.O experiente jogador de 34 anos caiu inanimado aos 65 minutos da partida disputada em Odense, depois de se ter agarrado ao peito. Entretanto, o jogo foi declarado suspenso aos 78', por acordo entre as duas seleções.Enquanto Eriksen era socorrido, os futebolistas de ambas as seleções uniram-se à volta dele, para que as câmaras não pudessem captar o momento, perante o aplauso de todo o estádio.De acordo com a federação dinamarquesa, "Christian Eriksen está consciente e está, apesar as circunstâncias, bem", tendo deixado o relvado pelo próprio pé.Para que tudo não passasse de um susto, muito contribuiu o pacemaker do jogador, "que respondeu como devia".. "Falei com o Christian esta manhã e ele está bem. Está com a família dele e com um bom espírito. A expectativa é de que possa receber alta em breve e voltar a casa. Nós tomamos conta dos jogadores e o staff e mantemos contacto regular com eles", afirmou já esta segunda-feira o médico da seleção dinamarquesa, Morten Boesen, citado pela federação..Eriksen marca no regresso à seleção após paragem cardíaca.Christian Eriksen pode voltar a jogar pela seleção dinamarquesa.Eriksen regressa à seleção dinamarquesa mais de nove meses após paragem cardíaca.Oito meses depois do ataque cardíaco Eriksen voltou a jogar.Christian Eriksen volta à ação num amigável oito meses após paragem cardíaca.Christian Eriksen volta a treinar após paragem cardíaca no Euro 2020.Médicos que salvaram Eriksen recebem Prémio Presidente da UEFA.Eriksen já teve alta hospitalar após ser operado.Euro2020. Eriksen vai ter desfibrilhador cardíaco subcutâneo implantado .Christian Eriksen deixa mensagem. "Estou bem, dadas as cirscunstâncias".UEFA diz que tratou com "máximo respeito" situação de Eriksen.As primeiras palavras de Eriksen. "Obrigado a todos, não vou desistir".Mourinho chorou ao ver Eriksen caído no relvado.Médicos sem explicação para o que aconteceu com Eriksen.Eriksen vai fazer mais exames e enviou cumprimentos aos colegas esta manhã