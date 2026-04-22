Chelsea despede treinador Liam Rosenior menos de quatro meses após o ter contratado

O Chelsea anunciou esta quarta-feira, 22 de abril, a saída do treinador Liam Rosenior, que havia sido contratado a 6 de janeiro deste ano para substituir Enzo Maresca.Depois de seis vitórias nos primeiros sete jogos em todas as provas em todas as provas e do apuramento para a fase a eliminar da Liga dos Campeões sob o comando do técnico inglês, os londrinos entraram numa série de maus resultados, tendo sido eliminado da Champions pelo Paris Saint-Germain com um agregado de 2-8 em golos.A essa eliminação somam-se agora cinco derrotas consecutivas na Premier League, que valeram a descida ao 7.º lugar, com apenas três pontos de vantagem sobre o 12.º classificado."Em nome de todos no Chelsea, queremos expressar o nosso agradecimento ao Liam e à sua equipa técnica por todo o empenho demonstrado durante o tempo que estiveram no clube," indicou o clube em comunicado.. "O Liam sempre se pautou pela maior integridade e profissionalismo desde que assumiu funções a meio da época. Esta não foi uma decisão tomada de ânimo leve pelo clube, mas os resultados e exibições recentes ficaram aquém do exigido, quando ainda há muito por disputar esta temporada. Todos no Chelsea desejam ao Liam o maior sucesso para o futuro", acrescentaram os londrinos. Calum McFarlane assumirá o comando técnico interinamente até ao final da temporada.A derradeira esperança do Chelsea em conquistar um troféu esta época é a Taça de Inglaterra, prova em que tem duelo marcado com o Leeds United na meia-final, no domingo, 26 de abril.