Caso positivo deixa cinco jogadores da seleção alemã em quarentena

Cinco futebolistas da seleção da Alemanha foram colocados em quarentena, depois de um deles ter testado positivo ao novo coronavírus, revelou esta terça-feira a federação germânica, sem divulgar a identidade do jogador infetado.

O organismo federativo explicou que o jogador que testou positivo está vacinado e assintomático e que os quatro restantes foram novamente testados e tiveram todos resultados negativos.

De acordo com jornal alemão Bild, o jogador em causa é Niklas Sule, defesa central do Bayern Munique, e os restantes jogadores que estão em quarentena pertencem também do emblema bávaro, que faz parte do Grupo E da Liga dos Campeões, o mesmo do Benfica.

Recentemente, o técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, testou positivo ao novo coronavírus e falhou três jogos do clube, incluindo a deslocação ao Estádio da Luz (derrota do Benfica por 4-0).

"É uma notícia amarga para a equipa, para o selecionador e para a federação", disse o diretor da federação alemã, o antigo avançado Oliver Bierhoff.

Já qualificada para o Mundial2022, a Alemanha fecha a fase de apuramento com jogos frente ao Liechtenstein (11 novembro) e na Arménia (14).