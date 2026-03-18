Cascais recebe etapa decisiva da The Ocean Race 2027 no regresso da regata a Portugal

A The Ocean Race regressa a Portugal em 2027, com Cascais a assumir um papel de destaque no percurso da 15.ª edição de uma das mais exigentes competições de vela do mundo. A vila vai receber, no final de maio desse ano, a chegada de uma etapa transatlântica com início em St. Pete–Clearwater, na Florida (Estados Unidos), num trajeto com cerca de 4.500 milhas náuticas através do Atlântico.A edição de 2027 arranca a 17 de janeiro, em Alicante (Espanha), mantendo a tradição de partida a partir daquele porto. A prova seguirá depois para o hemisfério sul, com uma etapa inaugural de dimensão histórica até Auckland (Nova Zelândia), antes de rumar a Itajaí (Brasil). Segue-se a ligação aos Estados Unidos e, posteriormente, a travessia atlântica que culmina em Cascais, reforçando a centralidade de Portugal nas grandes rotas da vela oceânica internacional. A competição termina no Mar Vermelho, em AMAALA, na Arábia Saudita.Em declarações ao Diário de Notícias, o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Nuno Piteira Lopes referiu que "A The Ocean Race é um evento que há muito ambicionávamos para Cascais. Foram 7 anos de trabalho e negociações, que em conjunto com o Governo e o Turismo de Portugal, conseguimos finalmente captar para Cascais. O evento é composto por 8 stopover globais, sendo Cascais o sexto, imediatamente após a largada dos Estados Unidos. A prova vem diretamente de St. Peter Clearwater no estado da Florida, sendo esta a grande travessia atlântica. Esta prova representa uma oportunidade estratégica de enorme relevância para Portugal, tanto ponto de vista económico como social, ambiental e turístico. Este evento, reconhecido mundialmente como uma das mais exigentes competições de vela oceânica, coloca Cascais no centro das atenções internacionais, reforçando assim a sua posição como destino de excelência para desportos náuticos"..A chegada a Cascais representa não apenas o regresso da prova a território nacional, mas também a consolidação do posicionamento de Portugal como destino de referência na vela de alto nível. Depois de Lisboa ter integrado três edições consecutivas entre 2012 e 2017, e de Cascais ter acolhido a The Ocean Race Europe em 2021, o país volta a figurar no calendário principal da regata à volta do mundo."Consideramos assim a The Ocean Race em Cascais não apenas um evento desportivo mas um catalisador de desenvolvimento económico, de promoção internacional, educação ambiental e valorização social, deixando um legado positivo e duradouro para a região e para o país.Este grande evento Mundial dinamizará a economia local como um todo por mais de 10 dias, trazendo a Cascais não só os velejadores e equipas técnicas, como também as suas famílias. Sendo o grande stopover europeu, são esperados milhares de entusiastas da modalidade vindos de todo o mundo. Cascais é um reconhecido palco de eventos de craveira mundial, estando as equipas municipais já muito orientadas para a realização de grandes eventos, assim como em termos de infra-estrutura. É importante ressalvar que, dada a complexidade de uma competição desta dimensão, criámos um comité de organização e acompanhamento", continuou Nuno Piteira Lopes. Esta etapa, considerada uma das mais simbólicas da competição, colocará à prova equipas internacionais que competem em embarcações IMOCA 60, conhecidas pela sua tecnologia avançada e capacidade de “voar” sobre a água. A exigência da travessia atlântica, aliada às condições variáveis do oceano, faz desta ligação um momento-chave na luta pela classificação geral.O presidente da autarquia disse ainda que "Cascais, à imagem do que se passou em 2011 com a Américas Cup World Series e em 2007 com os mundiais ISAF, estará aberta a receber toda a comunidade, dado que o evento é para todos os que nos quiserem visitar, os de Cascais, os de Portugal e do Mundo, porque Cascais é para todos e para toda a vida".Para além da vertente desportiva, a prova mantém o seu compromisso com a sustentabilidade, promovendo iniciativas de investigação científica e sensibilização ambiental ao longo de todo o percurso..Mariana Lobato em dupla missão na mítica Ocean Race.Pela primeira vez. Ocean Race com equipa 100% portuguesa