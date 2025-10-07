Cascais que comprar Autódromo do Estoril. Outra vez

A Câmara de Cascais vai voltar a tentar comprar o Autódromo do Estoril e garantir o regresso da Fórmula 1 em 2028, revelou o município na segunda-feira, na sequência de uma reunião com o Governo. Num comunicado que foi citado pela agência Lusa, esta terça-feira, 7 de outubro, de manhã, a Câmara Municipal de Cascais afirma querer comprar a infraestrutura à Parpública, o veículo que agrega as participações do Estado em empresas.“Em 2026 faz 30 anos que se realizou o último Grande Prémio no Estoril. Nessa altura iremos reiniciar uma nova etapa deste mítico circuito mundial, ficando a autarquia com a gestão deste equipamento”, referiu o vice-presidente da Câmara de Cascais, Nuno Piteira Lopes (PSD), na nota libertada pelo município, que esclareceu ainda que os detalhes da potencial compra foram abordados numa reunião entre a Câmara de Cascais e o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado.Recorde-se que já há 10 anos a Câmara de Cascais, presidida atualmente por Carlos Carreiras (PSD), tentou comprar ao Estado o Autódromo do Estoril. O município chegou a avançar para a aquisição, colocando cinco milhões de euros em cima da mesa, mas o Tribunal de Contas acabaria por chumbar o negócio. .Governo já apresentou proposta para Grande Prémio de F1, mas não diz quanto custa.Segundo a Câmara Municipal de Cascais, a autarquia quer também negociar o regresso da Fórmula 1 ao Estoril em 2028 e assegurar em 2027 a realização de uma prova de MotoGP, garantindo “total disponibilidade para fazer as intervenções necessárias, em conjunto com parceiros privados”, de forma a garantir as licenças obrigatórias para a concretização das provas. Recorde-se que, este verão, Luís Montenegro garantiu que tinha colocado Portugal na corrida à realização de Grandes Prémios de Fórmula 1, informação que foi entretanto confirmada pelo DN junto da Formula 1, a entidade que gere a modalidade. No entanto, ainda não há qualquer confirmação no sentido de que o país consiga entrar no concorrido calendário de provas, numa altura em que vários outras nações tentam um lugar..Miguel Oliveira: “O MotoGP marcou a minha vida, mas agora a minha energia vai estar no Superbike e na BMW”