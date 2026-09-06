Casa Pia soma primeiro ponto com empate na visita a Guimarães

O Casa Pia somou hoje o primeiro ponto na I Liga portuguesa de futebol, ao empatar 0-0 na visita ao Vitória de Guimarães, em jogo da quinta jornada, com os vimaranenses a falharem o regresso aos triunfos.

Em Guimarães, a formação da casa, que vinha de uma derrota em Braga, não conseguiu regressar aos triunfos no campeonato e passa a somar quatro pontos, no 10.º lugar.

Já o Casa Pia, que tinha averbado quatro derrotas nas jornadas anteriores, somou o primeiro ponto na edição 2026/27 da I Liga, mas segue em 18.º e último, ainda sem qualquer golo marcado.