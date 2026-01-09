Carolina Pedreira: “Todo o meu foco está virado para esta modalidade tão bonita, rápida e cheia de energia”

É a primeira portuguesa a receber a distinção de melhor jogadora jovem de futsal do Mundo pelo portal especializado Futsal Planet. A internacional Carolina Pedreira tem 23 anos e, por incrível que possa parecer, pratica a modalidade há 20. “Comecei a jogar com 3 anos na Quinta dos Lombos, em Carcavelos e representei o clube até aos 15. Nessa altura jogava com os rapazes. Depois, fui para o Sporting e há 3 anos tornei-me profissional. Estive no Marín Futsal e no Burela FS”, clube com o qual conquistou a Taça da Rainha, uma das principais competições do calendário espanhol. “Agora represento o no Poio Pescamar, em Espanha. E aqui conto ficar por muito mais tempo”, contou ao DN a jogadora.A escolha de melhor do Mundo reconhece uma temporada de elevado rendimento ao serviço do clube e da Seleção Nacional feminina, num ano particularmente relevante para o futsal português. Em dezembro, Pedreira integrou a histórica caminhada de Portugal no primeiro Campeonato do Mundo feminino de futsal, disputado em Manila, nas Filipinas, onde a seleção nacional terminou como vice-campeã. No torneio, a ala destacou-se com cinco assistências e dois golos, números que contribuíram para consolidar o seu estatuto entre as jogadoras emergentes da modalidade. “Claro que estou muito feliz. Quando estamos entre as 10 nomeadas para o prémio de melhor do Mundo, temos sempre essa esperança, mas não fiquei obcecada com a ideia”.Carolina Pedreira já tinha representado a seleção sénior no Campeonato da Europa e também nos Mundiais Universitários. Soma 35 internacionalizações pela Seleção A, com 16 golos e 1 317 minutos em campo. A experiência no Futsal espanhol tem sido determinante no seu percurso competitivo, permitindo-lhe evoluir num dos campeonatos mais fortes da Europa. Admite que as realidades portuguesa e espanhola são muito diferentes e não se arrepende de ter tomado a decisão de ir para o país vizinho. “Aqui posso dedicar-me ao Futsal a 100%. Ao início fui um pouco à descoberta, mas considero que foi a melhor decisão que tomei. Infelizmente em Portugal é muito complicado ser profissional. Grande parte das jogadoras treina à noite e, ou estuda, ou trabalha noutra área, durante o dia”. .Portugal goleia Argentina e está na final do Mundial de Futsal Feminino.Mesmo assim pensa no futuro e admite que “daqui a muitos anos, quando deixar de jogar, gostava de continuar ligada ao desporto, mesmo não tendo pensado muito no assunto. Ainda é cedo. Atualmente todo o meu foco está virado para esta modalidade tão bonita, tão rápida e cheia de energia e cujo rumo do jogo muda em segundos. Para mim, o Futsal é paixão”, referiu a jovem atleta com toda a determinação.A distinção atribuída pelo Futsal Planet reforça não só o crescimento individual da atleta, natural de Cascais, como também o papel crescente de Portugal no panorama internacional do futsal feminino, num momento em que a modalidade tem vindo a ganhar visibilidade, competitividade e afirmação global. Por isso, na opinião de Carolina Pedreira “é importante que se continue a divulgar com notícias nos órgãos de comunicação social e com transmissões na televisão, que já vão acontecendo. Gosto muito de futebol, mas o Futsal é diferente. Sou suspeita, bem sei, mas acredito que podemos crescer ainda mais no setor feminino. Tão cedo não vamos conseguir equiparar o masculino e o feminino, mas os nossos resultados já nos colocaram num patamar bastante superior ao que tínhamos há uns tempos”.Carolina Pedreira fez questão de referir que o facto da guarda-redes internacional Ana Catarina ter sido por mais do que uma vez a melhor do Mundo, abriu as portas para se dar mais atenção à modalidade. “Ela ajudou muito a divulgar a modalidade. É um exemplo para todas nós, pela experiência e atitude competitiva”, concluiu..Seleção feminina de futsal vence Itália e está nas meias-finais do Mundial