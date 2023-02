Capitão Coates emendou erro de Adán e impediu derrota do Sporting

Coates fewz o golo do empate do Sporting.

Sem desculpas para o Sporting. O empate é um mal menor frente a um adversário acessível, com menos talento individual e que não jogava oficialmente desde novembro. Um erro colossal de Adán abriu caminho para o golo do Midtjylland, que só não venceu hoje no Estádio José Alvalade, porque Coates empatou no último lance do jogo (1-1). O capitão impediu assim uma viagem à Dinamarca, no dia 23, em desvantagem no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Rúben Amorim fez cinco alterações no onze inicial, em relação ao duelo com o FC Porto. Sem Morita (lesionado) Pedro Gonçalves recuou no terreno, entrando Arthur Gomes para a frente de ataque onde Paulinho voltou ao seu lugar mandando Chermiti para o banco, tal como Gonçalo Inácio que deu lugar a St. Juste. Mudanças consideráveis para um jogo que não era a feijões e quando se pedia equilíbrio emocional à equipa depois de dizer adeus definitivo à conquista do campeonato, com uma derrota no clássico do passado fim de semana.

A jogar em casa o Sporting foi claro nas suas intenções de querer ganhar o jogo, com duas ações ofensivas nos primeiros três minutos. Depois foi revelando alguma dificuldade em sair a jogar face à pressão sobre a bola da equipa dinamarquesa, tornando-se previsível e facilitando a tarefa do adversário. A jogada era sempre a mesma - em velocidade, por fora, sem jogo interior (ausência de Morita notou-se nesse aspeto) e sem qualquer rasgo criativo.

Foi assim que Arthur criou algum frisson aos 24 minutos. Os aplausos de Amorim à perdida (enorme) do extremo - tentou um golo de carrinho, mas nem acertou na bola - mostravam apenas uma coisa: que o técnico aprovava o movimento da equipa, numa saída rápida. Pouco para uma equipa como o Sporting, que cresceu no jogo quando Pedro Gonçalves se libertou da missão de fazer de Morita e apareceu na zona de finalização. Aos 31 e aos 33 minutos dois remates de Pedro Gonçalves ficaram a centímetros quebrar o bloqueio nórdico, no melhor período dos leões no primeiro tempo.

O Midtjylland mostrava alguma capacidade para incomodar a linha defensiva leonina, mas o capitão Coates deu para o gasto no primeiro tempo e assim se chegou ao intervalo sem golos ou qualquer remate à baliza.

O Sporting foi superior e teve mais bola (75% na primeira parte) e mais oportunidades para marcar golo, mas acabou os primeiros 45 minutos sem um cruzamento pelo ar. Paulinho passou largos minutos sozinho lá na frente... E se aos 45 minutos, o avançado fez tudo bem, mas mostrou pouca agilidade para fazer o 1-0, no segundo tempo voltou com a mesma intenção e teve uma oportunidade para adiantar os leões no marcador.

Aos 56 minutos Marcus Edwards caiu na área e ficou a pedir penálti, mas a bola continuou a rolar Paulinho fez a bola entrar na baliza, mas o lance foi anulado por fora de jogo do avançado. Era a fase da pressão alta leonina e mais uma queda na área de Arthur, que saiu logo depois para dar lugar a Trincão. Bellerín também foi a jogo no lugar de Esgaio e as bolas começaram a chegar à área dinamarquesa pelo ar chamando por Coates.

O enganador minuto 69

Aos 69 minutos o primeiro remate à baliza... e para o Midtjylland. Adán tinha admitido, na véspera do jogo, alguns erros que penalizaram a equipa em jogos europeus, mas também tinha avisado que está em grande forma, mostrando isso mesmo ao impedir que Emam Ashour marcasse golo. Uma estirada preciosa a impedir que os leões sofressem um golo nessa jogada, mas o espanhol borrou a pintura logo depois ao colocar a bola nos pés de Ashour, que fez o 1-0 com um grande remate.

Mesmo com Chermiti em campo - foi suplente depois de ter sido titular nos últimos dois jogos e ter marcado dois golos - o Sporting só conseguiu contrariar essa tendência de não acertar na baliza no último lance, por Coates. Foram 14 remates... e só um à baliza e no último lance do jogo que valeu o empate ao Sporting. Edwards cruzou, Inácio desviou ao primeiro poste Coates, na recarga ao seu próprio remate evitou um mal maior.

