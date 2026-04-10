Campeonato Nacional de Patinagem Artística no Gelo bate recorde de participação na Serra da Estrela

A Serra da Estrela Ice Arena recebe este domingo, 12 de abril, a maior edição de sempre do Campeonato Nacional de Patinagem Artística no Gelo, com 43 atletas em competição, num sinal claro do crescimento sustentado da modalidade em Portugal.Organizada pela Federação de Desportos de Inverno de Portugal, a prova decorre a partir das 15h00, com a cerimónia de entrega de prémios agendada para as 19h30, reunindo participantes de vários escalões, entre Pre-Iniciado e Elite, passando ainda por categorias intermédias e de adultos. Em pista estarão atletas do Ice Clube da Covilhã, do Revolution Figure Skating e competidores individuais.Um dos momentos mais marcantes da edição deste ano será a estreia da categoria de pares, pela primeira vez presente no campeonato nacional, num passo considerado relevante para o desenvolvimento técnico da disciplina em Portugal.Entre os nomes em destaque surge Diogo Craveiro, vice-campeão mundial de patinagem artística de rodas, cuja presença reforça o nível competitivo e o interesse crescente em torno da prova.A edição de 2026 surge na sequência de um ano de afirmação de novos talentos, com vários campeões nacionais a emergirem nos diferentes escalões, num contexto de expansão da base de praticantes e maior visibilidade da modalidade.Para Pedro Flávio, presidente Federação Desportos de Inverno-Portugal (FDI-Portugal), “esta competição afirma-se como um momento determinante para a consolidação e o crescimento sustentado da modalidade em Portugal”, sublinhando, em declarações aos meios da FDI-Portugal, que o aumento do número de participantes reflete “o interesse crescente pela patinagem artística no gelo no nosso país”.O dirigente destaca ainda o papel do campeonato enquanto plataforma de valorização dos atletas e de aproximação ao público, num momento em que a federação procura reforçar a projeção da modalidade a nível nacional.A competição terá transmissão em direto através do canal oficial de YouTube da federação ao longo da tarde de domingo.