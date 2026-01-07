Borges triunfa em Hong Kong, Cabral nos quartos em Brisbane e Faria eliminado em Camberra

O melhor tenista português em singulares, Nuno Borges, confirmou o estatuto de número um nacional ao vencer nas rondas iniciais do torneio ATP 250 disputado em Hong Kong. Borges, colocado no 47.º lugar do ranking mundial, derrotou o experiente croata Marin Cilic, que ocupa a 70.ª posição, pelos parciais de 7-5 e 6-3 — partido que durou cerca de uma hora e 20 minutos — garantindo assim a presença nos quartos de final da prova chinesa. O encontro, marcado por um primeiro set equilibrado, viu Borges quebrar o serviço do ex-campeão do US Open em momentos decisivos e manter a vantagem no segundo parcial, dominando desde cedo. Nos quartos de final, o jogador português irá defrontar o vencedor do duelo entre o russo Andrey Rublev (16.º do mundo) e o chinês Wu Yibing. Esta vitória surge na fase de preparação para o Open da Austrália, que começa a 12 de janeiro, e representa mais um passo sólido de Borges. Nesta temporada, o desportista já alcançou bons resultados em provas do circuito principal. Nos pares masculinos do ATP 250 de Brisbane, o português Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, também celebrou um triunfo importante. A dupla luso-austríaca, que figura entre os terceiros cabeças de série da prova, apurou-se para os quartos de final após derrotar o uruguaio Ariel Behar e o belga Joran Vliegen com os parciais de 6-3 e 7-6 (7-4) num encontro competitivo que durou cerca de uma hora e 17 minutos. Nos quartos de final da variante de pares, Cabral e Miedler vão defrontar o francês Manuel Guinard e o britânico Luke Johnson. A equipa está posicionada como quinta cabeça de série no quadro australiano. A temporada de 2025 foi histórica para Cabral, que se tornou no primeiro tenista português a integrar o top-20 do ranking ATP de pares. O tenista destacou-se sobretudo nas provas do circuito principal. Em contraste com os resultados de Borges e Cabral, Jaime Faria não conseguiu prolongar o seu percurso no Challenger de Camberra. O tenista português, 151.º no ranking ATP, foi afastado nos oitavos de final pelo espanhol Rafael Jodar, que venceu o encontro por 6-1 e 6-4. Faria tinha entrado com uma vitória convincente na primeira ronda ao derrubar o sétimo cabeça de série, Elmer Moller, por 6-1 e 6-3, numa demonstração de bom ténis e confiança. Contudo, não foi capaz de replicar esse nível de desempenho no seu segundo encontro, terminando assim a sua participação no torneio australiano..Estrela do ténis Monica Seles revela sofrer de doença neuromuscular. "Secar o cabelo tornou-se muito difícil".Tenista Francisco Cabral conquista quinto título ATP de pares em Atenas