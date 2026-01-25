Bis de Pavlidis e estreia de sonho de Anísio na goleada do Benfica

O Benfica somou este domingo a terceira vitória consecutiva na I Liga portuguesa de futebol ao golear o Estrela da Amadora, por 4-0, na 19.ª jornada, com um ‘bis’ do avançado Pavlidis.No Estádio da Luz, o internacional grego marcou aos 42 e 55 minutos, o último de grande penalidade. Os ‘encarnados’ ampliaram a vantagem com golos de Lopes Cabral, aos 58, o primeiro reforço encarnado deste inverno que assim marcou frente à antiga equipa, e do jovem estreante Anísio Cabral, aos 84. Um minuto depois de ter entrado,o ponta de lança de 17 anos respondeu de cabeça a um cruzamento de Banjaqui, outro campeão do mundo sub-17 (tal como Anísio), que foi titular a lateral-direito neste jogo.. A partida assinalou também o regresso de Rafa Silva, contratado ao Besiktas, que entrou aos 73 minutos, sob um misto de aplausos e assobios.Com este resultado, o Benfica, que ainda não perdeu na I Liga, soma 45 pontos, no terceiro lugar, a três do Sporting, que é segundo, e a sete do líder FC Porto, que apenas joga na segunda-feira, enquanto o Estrela da Amadora não ganha há três jogos e está no 13.ª posto, com 19.