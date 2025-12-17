Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Bilhetes para jogos de Portugal entre os mais caros da primeira fase do Mundial 2026
Ingresso mais barato para assistir ao vivo à estreia da seleção, em 17 de junho, em Houston, contra vencedor do play-off intercontinental entre Jamaica, Nova Caledónia e RD Congo, custa 225 euros.
O preço dos bilhetes para os jogos de Portugal no Mundial2026 de futebol, que vai decorrer nos Estados Unidos, no Canadá e no México, custam entre 225 e 600 euros, segundo o sítio oficial da competição na Internet.

A FIFA colocou Portugal entre as seleções com os bilhetes mais caros durante a fase de grupos, juntamente com os três países anfitriões e com Argentina, atual detentor do título, Brasil e Inglaterra.

Isto significa que o ingresso mais barato para assistir ao vivo à estreia da seleção portuguesa no Mundial2026, que será em 17 de junho, em Houston, nos Estados Unidos, contra vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental (Jamaica ou Nova Caledónia ou República Democrática do Congo) custa 225 euros (265 dólares) e é denominado de categoria 3.

Um bilhete da categoria 2 tem o preço 425 euros (500 dólares) e a categoria 1 custa 600 euros (700 dólares).

Estes valores mantêm-se para os restantes dois jogos de Portugal no Grupo K, que serão frente ao Uzbequistão, em 23 de junho, igualmente em Houston, e Colômbia, em 27, em Miami, também em solo norte-americano.

Caso Portugal, que foi cabeça de série no sorteio, vença o grupo, já sabe que vai jogar com um dos melhores terceiros os 16 avos de final em Kansas, com os bilhetes a variarem entre os 170 (mais baratos) e os 442 euros (mais caros) das categorias existentes.

Se seguir em frente, os oitavos de final vão ser em Vancouver, com bilhetes entre os 272 e os 765 euros, enquanto os quartos de final serão de novo em Kansas, com preços entre os 455 e os 1.076 euros.

Já as meias-finais vão disputar-se em Atlanta, com bilhetes entre os 770 e 2.586 euros, enquanto a final tem um custo entre 3.561 e 7.387 euros.

Isto significa que num cenário em que Portugal vença o grupo e chegue à final, um adepto precisa de gastar cerca de seis mil euros para assistir a todos os jogos da equipa das ‘quinas’.

Depois de receber muitas criticas praticamente de todo o planeta futebolístico devido ao elevado preços dos bilhetes praticados no próximo Campeonato do Mundo, na terça-feira, a FIFA lançou um pacote de ingressos a 51 euros (60 dólares) para todos os 104 jogos da competição, incluindo a final, mas num número reduzido.

De acordo com o organismo, esses bilhetes serão distribuídos às federações de cada país participante e, de acordo com as contas da agência noticiosa AP, deverá resultar entre 400 e 750 por seleções para cada jogo, dependendo da capacidade do estádio em que é disputado.

A FIFA explicou que cada federação terá “a obrigação de disponibilizar os bilhetes as adeptos fiéis e com um vinculo próximo à sua seleção”.

O jogo de abertura do Mundial2026, que será entre México e a África do Sul, em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México tem bilhetes à venda entre os 870 e 2000 euros.

Já a final, que será em 19 de julho, no Metlife Stadium, em Nova Jérsia, tem ingressos entre 3.500 e 7.400 euros.

