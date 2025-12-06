Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Saiba quando e onde joga Portugal no Mundial 2026
EPA/SHAWN THEW
Desporto

Seleção nacional joga os dois primeiros encontros em Houston, a 17 e 23 de junho, ambos às 18 horas (hora de Lisboa), e fecha o grupo diante da Colômbia em Miami, na madrugada de 27 para 28 de junho.
David Pereira
A FIFA divulgou este sábado, 6 de dezembro, os dias, as horas e os locais dos três jogos de Portugal na fase de grupos do Mundial 2026.

A seleção nacional, que ficou alojada no Grupo K, vai começar por defrontar o vencedor do playoff entre RD Congo, Jamaica e Nova Caledónia no dia 17 de junho (quarta-feira), às 18h (hora de Lisboa), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

O adversário de Portugal no primeiro jogo, refira-se, só será conhecido em março de 2026, com a Jamaica a defrontar a Nova Caledónia, no dia 26, e o vencedor a enfrentar a República Democrática do Congo, no dia 31, para decidir o apurado.

Na 2.ª jornada, a equipa das quinas vai medir forças com o Uzbequistão no mesmo estádio às 18 horas de 23 de junho (terça-feira).

Por fim, Portugal vai fechar a fase de grupos num duelo com a Colômbia, agendado para as 0h30 de 28 de junho (madrugada de sábado para domingo) no Hard Rock Stadium, em Miami.

Recorde-se que o sorteio foi realizado esta sexta-feira e que o Campeonato do Mundo vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano nos Estados Unidos, Canadá e México.

Portugal com Colômbia, Usbequistão e RD Congo, Jamaica ou Nova Caledónia no Grupo K do Mundial 2026

Este Mundial vai contar pela primeira vez com 48 seleções, apurando-se para a fase a eliminar os dois primeiros de cada um dos 12 grupos, bem como os oito melhores terceiros.

Portugal é uma das 42 seleções já com presença garantida na prova, disputada pela primeira vez em três países, depois de vencer o Grupo F da qualificação europeia, com as restantes seis vagas a saírem dos play-offs europeu (quatro) e intercontinental (duas).

A seleção lusa, orientada pelo espanhol Roberto Martínez, vai disputar a competição pela nona vez, sétima consecutiva, e tem como melhor resultado o terceiro lugar conseguido em 1966, na sua estreia.

No último Mundial, disputado no Qatar, em 2022, Portugal foi eliminado nos quartos de final por Marrocos (1-0), numa competição que foi arrebatada pela Argentina, que bateu a França na final.

Composição dos grupos

Grupo A

México

Coreia do Sul

África do Sul

Dinamarca/Macedónica/República Checa/Irlanda

Grupo B

Canadá

Suíça

Qatar

Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia

Grupo C

Brasil

Marrocos

Escócia

Haiti

Grupo D

Estados Unidos

Austrália

Paraguai

Turquia/Roménia/Eslováquia/Kosovo

Grupo E

Alemanha

Equador

Costa do Marfim

Curaçau

Grupo F

Países Baixos

Japão

Tunísia

Ucrânia/Suécia/Polónia/Albânia

Grupo G

Bélgica

Irão

Egito

Nova Zelândia

Grupo H

Espanha

Uruguai

Arábia Saudita

Cabo Verde

Grupo I

França

Senegal

Noruega

Iraque/Bolívia/Suriname

Grupo J

Argentina

Áustria

Argélia

Jordânia

Grupo K

Portugal

Colômbia

Usbequistão

RD Congo/Jamaica/Nova Caledónia

Grupo L

Inglaterra

Croácia

Panamá

Gana

Mundial 2026
seleção

