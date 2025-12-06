Saiba quando e onde joga Portugal no Mundial 2026

A FIFA divulgou este sábado, 6 de dezembro, os dias, as horas e os locais dos três jogos de Portugal na fase de grupos do Mundial 2026. A seleção nacional, que ficou alojada no Grupo K, vai começar por defrontar o vencedor do playoff entre RD Congo, Jamaica e Nova Caledónia no dia 17 de junho (quarta-feira), às 18h (hora de Lisboa), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.O adversário de Portugal no primeiro jogo, refira-se, só será conhecido em março de 2026, com a Jamaica a defrontar a Nova Caledónia, no dia 26, e o vencedor a enfrentar a República Democrática do Congo, no dia 31, para decidir o apurado.Na 2.ª jornada, a equipa das quinas vai medir forças com o Uzbequistão no mesmo estádio às 18 horas de 23 de junho (terça-feira).Por fim, Portugal vai fechar a fase de grupos num duelo com a Colômbia, agendado para as 0h30 de 28 de junho (madrugada de sábado para domingo) no Hard Rock Stadium, em Miami.Recorde-se que o sorteio foi realizado esta sexta-feira e que o Campeonato do Mundo vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano nos Estados Unidos, Canadá e México..Portugal com Colômbia, Usbequistão e RD Congo, Jamaica ou Nova Caledónia no Grupo K do Mundial 2026. Este Mundial vai contar pela primeira vez com 48 seleções, apurando-se para a fase a eliminar os dois primeiros de cada um dos 12 grupos, bem como os oito melhores terceiros.Portugal é uma das 42 seleções já com presença garantida na prova, disputada pela primeira vez em três países, depois de vencer o Grupo F da qualificação europeia, com as restantes seis vagas a saírem dos play-offs europeu (quatro) e intercontinental (duas).A seleção lusa, orientada pelo espanhol Roberto Martínez, vai disputar a competição pela nona vez, sétima consecutiva, e tem como melhor resultado o terceiro lugar conseguido em 1966, na sua estreia.No último Mundial, disputado no Qatar, em 2022, Portugal foi eliminado nos quartos de final por Marrocos (1-0), numa competição que foi arrebatada pela Argentina, que bateu a França na final..Composição dos gruposGrupo AMéxicoCoreia do SulÁfrica do SulDinamarca/Macedónica/República Checa/IrlandaGrupo BCanadáSuíçaQatarItália/Irlanda do Norte/País de Gales/BósniaGrupo CBrasilMarrocosEscóciaHaitiGrupo DEstados UnidosAustráliaParaguaiTurquia/Roménia/Eslováquia/KosovoGrupo EAlemanhaEquadorCosta do MarfimCuraçauGrupo FPaíses BaixosJapãoTunísiaUcrânia/Suécia/Polónia/AlbâniaGrupo GBélgicaIrãoEgitoNova ZelândiaGrupo HEspanhaUruguaiArábia SauditaCabo VerdeGrupo IFrançaSenegalNoruegaIraque/Bolívia/SurinameGrupo JArgentinaÁustriaArgéliaJordâniaGrupo KPortugalColômbiaUsbequistãoRD Congo/Jamaica/Nova CaledóniaGrupo LInglaterraCroáciaPanamáGana