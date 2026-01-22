Benfica anuncia o regresso Rafa Silva com contrato válido até 2028
FOTO: SL Benfica
Desporto

Benfica anuncia o regresso Rafa Silva com contrato válido até 2028

O avançado está de volta à Luz um ano e meio depois de ter saído para o clube turco a custo zero.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

O Benfica anunciou esta quinta-feira, 22 de janeiro, o regresso de Rafa Silva ao clube, após um ano e meio no futebol turco. O avançado de 32 anos assinou contrato válido até 30 de junho de 2028, não tendo os encarnados revelado os montantes envolvidos na transferência, que ronda os cinco milhões de euros.

O Besiktas foi o primeiro a confirmar o acordo para a transferência definitiva do jogador que está assim de volta à Luz, constituindo o segundo reforço de inverno para o treinador José Mourinho, depois de ter contratado Sidny Lopes Cabral ao Estrela da Amadora.

"Acho que na altura, quando me despedi, disse e falei sobre isso, que me iria custar imenso a minha saída do Benfica. Mas ponderei muito, achei que era um ciclo que eu devia fechar na altura, que estava na minha hora de ir e precisava de outro tipo de aventura, neste caso, para continuar a minha vida. E foi isso que aconteceu", disse Rafa Silva aos meios de comunicação do clube da Luz.

Rafa Silva volta à Luz, onde esteve durante oito temporadas, depois de uma época e meia onde não foi feliz no futebol turco, em especial nos últimos tempos em que entrou um litígio com o treinador e com a administração do clube de Istambul.

Rafa Silva vai voltar a vestir a camisola número 27 do Benfica, depois de, nos últimos dias, Bruma ter trocado esse número pelo sete.

De águia ao peito, o avançado contabiliza 326 jogos, 94 golos e 67 assistências, além de três títulos de campeão nacional, uma Taça de Portugal e três Supertaças.

Benfica anuncia o regresso Rafa Silva com contrato válido até 2028
Rafa Silva já chegou a Lisboa para assinar contrato com o Benfica
Benfica
Mercado de transferências
Rafa Silva

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt