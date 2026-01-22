Benfica anuncia o regresso Rafa Silva com contrato válido até 2028

O Benfica anunciou esta quinta-feira, 22 de janeiro, o regresso de Rafa Silva ao clube, após um ano e meio no futebol turco. O avançado de 32 anos assinou contrato válido até 30 de junho de 2028, não tendo os encarnados revelado os montantes envolvidos na transferência, que ronda os cinco milhões de euros.O Besiktas foi o primeiro a confirmar o acordo para a transferência definitiva do jogador que está assim de volta à Luz, constituindo o segundo reforço de inverno para o treinador José Mourinho, depois de ter contratado Sidny Lopes Cabral ao Estrela da Amadora."Acho que na altura, quando me despedi, disse e falei sobre isso, que me iria custar imenso a minha saída do Benfica. Mas ponderei muito, achei que era um ciclo que eu devia fechar na altura, que estava na minha hora de ir e precisava de outro tipo de aventura, neste caso, para continuar a minha vida. E foi isso que aconteceu", disse Rafa Silva aos meios de comunicação do clube da Luz.. Rafa Silva volta à Luz, onde esteve durante oito temporadas, depois de uma época e meia onde não foi feliz no futebol turco, em especial nos últimos tempos em que entrou um litígio com o treinador e com a administração do clube de Istambul.Rafa Silva vai voltar a vestir a camisola número 27 do Benfica, depois de, nos últimos dias, Bruma ter trocado esse número pelo sete.De águia ao peito, o avançado contabiliza 326 jogos, 94 golos e 67 assistências, além de três títulos de campeão nacional, uma Taça de Portugal e três Supertaças..Rafa Silva já chegou a Lisboa para assinar contrato com o Benfica