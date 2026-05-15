Bernardo Silva está em final de contrato com o Manchester City.
Bernardo Silva está em final de contrato com o Manchester City.FOTO: EPA/GARY OAKLEY
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Bernardo Silva diz que ainda não é o momento de voltar: "Houve contactos do Benfica e eu disse que não"

O internacional português de 31 anos está em final de contrato com o Manchester City e revela que pretende ter o seu futuro definido antes do início do estágio da seleção para o Mundial 2026.
Carlos Miguel Nogueira
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Bernardo Silva está de saída do Manchester City, mas garantiu que ainda não é o momento de regressar ao Benfica, 12 anos depois de ter sido transferido para o Mónaco.

Em entrevista ao Canal 11, assumiu ser "certo" que pretende voltar ao clube onde foi formado, mas não sabe qual será o momento: "Eu quero voltar, só não sei se quando eu quiser voltar, o clube me vai querer. Mas eu quero voltar."

Questionado sobre se foi contactado por alguém da SAD do Benfica para voltar já à Luz, Bernardo Silva foi claro: "Sim, houve contactos do Benfica para saber se havia essa intenção. E eu disse que não."

Sobre o momento de decidir sobre qual vai ser o seu próximo clube, deixou claro que pretende "resolver a situação entre o final da época e o início dos treinos com a seleção".

"Quero estar com a cabeça limpa, porque o Mundial é uma competição demasiado importante para estar com a cabeça noutras coisas", sublinhou o médio ofensivo de 31 anos, que tem sido associado a Juventus, Barcelona, Galatasaray e Paris Saint-Germain. 

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