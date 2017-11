Rui Vitória fala da "riqueza do plantel" que lhe permite mudar o sistema

Pub

O treinador do Benfica está satisfeito pela forma como a equipa se adapta às mudanças e promete oportunidades para todos jogarem

Rui Vitória enalteceu esta sexta-feira a forma como os jogadores do Benfica se têm adaptado às alterações do sistema tático que tem feito em alguns jogos, passando do 4x4x2 para o 4x3x2.

"O maestro pede uma nota de música e eles dão, sem problemas, e isso é graças à riqueza do nosso plantel", assumiu o treinador encarnado, descansado com o facto de "os jogadores sentirem-se bem com a mudança de sistema". E, nesse sentido, explicou que "há duas formas" de montar a estratégia para um jogo: "Ou adaptamos os jogadores ao modelo que queremos utilizar, ou aproveitamos as características do jogadores para montar a estratégia que melhor se adequa a determinada partida."

Sobre a menor utilização de Rafa Silva e Gabriel Barbosa, Rui Vitória assumiu que ninguém está excluído no plantel: "Quando escolhemos os 11 ou os 18 para um jogo há sempre alguém de qualidade que fica de fora, como tal escolhemos tendo em conta aqueles que poderão dar o melhor rendimento para determinado desafio. No entanto, ao longo de uma época todos têm a sua oportunidade, como já disse várias vezes o cavalo passa sempre à porta de todos, eles têm é de ter capacidade para montá-lo."

Sobre o duelo deste sábado frente ao V. Setúbal, na Luz, para a Taça de Portugal, o treinador benfiquista revela que se trata de um adversário "muito bom", mas que o Benfica "tem uma grande vontade de ganhar".