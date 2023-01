Benfica volta a golear Sporting e dá passo de gigante na Taça da Liga feminina

O Benfica voltou esta quarta-feira a golear o Sporting, por 4-1, desta vez a contar para a primeira mão da meia-final da Taça de Liga de futebol feminino, e deu um passo de gigante rumo à final da competição.

Apenas quatro dias após vencer as leoas por 5-0, no Estádio da Luz, nos quartos de final da Taça de Portugal, as encarnadas voltaram a superiorizar-se às verde e brancas incontestavelmente, com dois golos em cada metade do encontro, por Cloé Lacasse (16 e 42 minutos), Jéssica Silva (69) e Kika Nazareth (77), contra o tento solitário de Chandra Davidson (55) pelas visitantes.

O Benfica mostrou de imediato que ia à procura de repetir o feito e não precisou sequer de um minuto de jogo para criar as primeiras oportunidades. Hannah Seabert defendeu o remate de Cloé Lacasse (20 segundos) e Pauleta (56 segundos) rematou a centímetros do poste da baliza adversaria.

O golo das águias acabou por chegar após mais um lance de Cloé Lacasse no flanco esquerdo. A canadiana ofereceu o golo a Jéssica Silva, que chegou atrasada para o desvio, mas Catarina Amado, na insistência, devolveu a Lacasse (16), que só teve de encostar para as redes na pequena área.

Benfica 4-1 Sporting ⚽ Vê o resumo da 1.ª mão das meias-finais da Taça da Liga Feminina.#Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/bsfnnuADx5 - Canal 11 (@Canal_11Oficial) January 25, 2023

As oportunidades do Benfica sucediam-se e Cloé Lacasse (42) bisou ainda na primeira parte, finalizando uma triangulação perfeita com Kika Nazareth e Jéssica Silva, após uma perda de bola do Sporting na construção ofensiva.

Só depois disso as verde e brancas criaram algum perigo e foi no seguimento de erros das benfiquistas.

Primeiro, Rute Costa abordou mal uma bola longa e deixou-se antecipar por Ana Capeta (45), mas a avançada deixou a bola escapar pela linha de fundo; depois, Pauleta ofereceu a bola a Chandra Davidson, mas a canadiana levou o esforço individual longe demais e perdeu a bola para a guarda-redes adversária.

O Sporting reduziu mesmo a desvantagem por Chandra Davidson (55), na finalização de um contra-ataque que a própria conduziu e teve alguma sorte num ressalto, após tabelar com Jéssica Silva, para ganhar posição de remate dentro da área adversária.

Mas o Benfica conseguiu chegar ao 3-1 por Jéssica Silva (69), desmarcada por um passe de 50 metros de Pauleta, ainda antes de a sportinguista Fátima Dutra (72), com duas faltas duras sobre adversárias em menos de um minuto, ser expulsa por acumulação de amarelos.

O domínio do Benfica já era incontestável e, em superioridade numérica, ganhou expressão com mais um golo de Kika Nazerth (70), na conclusão de uma jogada individual de Lacasse sobre a linha de fundo.

A segunda mão está marcada para 08 de fevereiro, na Academia de Alcochete, onde as leoas terão a árdua tarefa de recuperar de uma desvantagem de três golos se quiserem chegar à final da competição.

Ficha de jogo

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Assistência: cerca de 500 espetadores.

Árbitro: Sandra Bastos (AF Aveiro).

- Benfica: Rute Costa, Ana Seiça, Carole Costa, Lúcia Alves, Catarina Amado (Bibocas, 85), Pauleta, Kika Nazareth (Nycole Raysla, 78), Andreia Norton (Christy Ucheibe, 78), Ana Vitória (Andreia Faria, 85), Cloé Lacasse e Jéssica Silva (Marta Cintra, 78).

Treinador: Filipa Patão.

- Sporting: Hannah Seabert, Ana Borges, Carolina Beckert, Bruna Lourenço, Fátima Dutra, Andreia Bravo (Maiara Niehues, 70), Joana Martins, Cláudia Neto (Ana Teles, 85), Chandra Davidson, Diana Silva e Ana Capeta (Alícia Correia, 76).

Treinador: Mariana Cabral (substituída no banco por Pedro Alegria devido a castigo)

Disciplina: Cartão amarelo para Bruna Lourenço (34), Lúcia Alves (34), Ana Borges (45+1) e Fátima Dutra (72 e 72). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Fátima Dutra (72).

Marcadores: 1-0, Cloé Lacasse, 16 minutos; 2-0, Cloé Lacasse, 42; 2-1, Chandra Davidson, 55; 3-1, Jéssica Silva, 69; 4-1, Kika Nazareth, 77.