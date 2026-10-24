Benfica vence Sporting por 4-1 e assume liderança provisória da Liga BPI
O Benfica venceu o Sporting por 4-1, este sábado, no Estádio da Luz, num dérbi da quinta jornada da Liga BPI. As encarnadas estiveram em desvantagem, mas deram a volta ao marcador ainda na primeira parte e confirmaram o triunfo perto do final. Com este resultado, sobem à liderança provisória do campeonato.
O Sporting entrou melhor e marcou aos cinco minutos. Carla Armengol encontrou Ana Dias com um passe em profundidade e a avançada leonina finalizou para o fundo da baliza. A resposta do Benfica surgiu seis minutos depois: Nycole Raysla combinou com Caroline Møller e empatou com um remate forte.
A equipa da casa ganhou ascendente e passou para a frente aos 31 minutos. Møller assistiu Anna Csiki, que concluiu a jogada e colocou as encarnadas em vantagem. Antes do intervalo, Nycole voltou a marcar e ampliou para 3-1, depois de receber um passe de Marit Lund.
Na segunda parte, o Sporting procurou reduzir a diferença, mas foi o Benfica a fechar as contas. Aos 88 minutos, Diana Gomes assistiu Andreia Norton, que marcou o quarto golo das encarnadas.
O encontro foi o primeiro dérbi entre as duas equipas nesta temporada. À entrada para a jornada, o Sporting liderava com dez pontos, enquanto o Benfica tinha nove, embora com menos um jogo disputado. A vitória permite às hexacampeãs nacionais ultrapassar provisoriamente as rivais na classificação, ficando agora à espera dos restantes resultados da ronda.