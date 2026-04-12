Benfica vence Nacional com golos de Schjelderup e Rafa

O Benfica venceu este domingo (12 de abril) em casa o Nacional por 2-0, na 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, competição na qual segue na terceira posição, apesar de ser a única equipa ainda sem derrotas.Depois do empate frente ao Casa Pia, o nono na presente edição da Liga, os ‘encarnados’ voltaram aos triunfos com golos de Schjelderup, aos três minutos, e Rafa, aos 14, num jogo em que Pavlidis falhou uma grande penalidade (58).O Benfica, que na próxima semana visita o Sporting, segue na terceira posição com 69 pontos, menos dois do que os 'leões', segundos e com menos um jogo disputado, e a quatro do líder FC Porto, que ainda hoje visita o Estoril Praia, enquanto o Nacional é 15.º, com 25.