Andreas Schjelderup festeja a marcação do 1-0
Andreas Schjelderup festeja a marcação do 1-0ANTONIO COTRIM / EPA
Desporto

Benfica vence Nacional com golos de Schjelderup e Rafa

Vitória surge depois do empate frente ao Casa Pia, o nono na presente edição da I Liga.
DN/Lusa
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O Benfica venceu este domingo (12 de abril) em casa o Nacional por 2-0, na 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, competição na qual segue na terceira posição, apesar de ser a única equipa ainda sem derrotas.

Depois do empate frente ao Casa Pia, o nono na presente edição da Liga, os ‘encarnados’ voltaram aos triunfos com golos de Schjelderup, aos três minutos, e Rafa, aos 14, num jogo em que Pavlidis falhou uma grande penalidade (58).

O Benfica, que na próxima semana visita o Sporting, segue na terceira posição com 69 pontos, menos dois do que os 'leões', segundos e com menos um jogo disputado, e a quatro do líder FC Porto, que ainda hoje visita o Estoril Praia, enquanto o Nacional é 15.º, com 25.

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