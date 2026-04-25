Benfica vence Moreirense e coloca mais pressão no Sporting na luta pelo segundo lugar (veja os golos)

O Benfica venceu este sábado, 25 de abril, o Moreirense, no Estádio da Luz, por 4-1, em jogo da 31.ª jornada da I Liga. Com este resultado, os encarnados aumentam provisoriamente para quatro pontos a vantagem sobre o Sporting na luta pelo segundo lugar, embora os leões tenham menos dois jogos.O Benfica entrou muito bem no jogo com um golo logo aos dois minutos marcado por Leandro Barreiro, que aproveitou uma bonita jogada de António Silva, que subiu à área contrária com a bola dominada, passando por vários adversários.O Moreirense respondeu de imediato com uma sequência de lances que obrigaram Trubin a três defesas de grande nível.Contudo, a equipa de José Mourinho voltou à carga, com várias oportunidades junto da baliza defendida por André Ferreira, destacando-se um cabeceamento de António Silva ao poste e outras duas oportunidades perdidas por Lukebakio e Pavlidis.Foi um pouco contra a corrente do jogo que o Moreirense chegou ao empate (26'), num reposição de bola do seu guarda-redes aproveitada por Diogo Travassos, após uma falha de Samuel Dahl, para se isolar e bater Trubin.Durou apenas três minutos a igualdade, uma vez que Richard Ríos aproveitou uma jogada de insistência e o passe de Leandro Barreiro para fazer o segundo golo.No segundo tempo, o jogo foi menos interessante, com o Moreirense a não conseguir criar ocasiões de perigo junto da baliza de Trubin e o Benfica menos entusiasmante, ainda assim registo para um cabeceamento de Dedic à barra.Tudo mudou nos instantes finais do jogo quando apareceu Franjo Ivanovic a marcar dois golos, o primeiro aos 89 minutos, após passe de Richard Ríos e o segundo, que fechou o resultado em 4-1, após cruzamento rasteiro de Dedic.Veja os golos: