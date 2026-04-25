Leandro Barreiro e Richard Ríos marcaram os dois primeiros golos do Benfica.
Leandro Barreiro e Richard Ríos marcaram os dois primeiros golos do Benfica.FOTO: FILIPE AMORIM/LUSA
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Benfica vence Moreirense e coloca mais pressão no Sporting na luta pelo segundo lugar (veja os golos)

Os encarnados venceram por 4-1 na Luz e aumentaram provisoriamente a vantagem sobre os leões. Leandro Barreiro e Richard Ríos abriram as contas e Ivanovic fechou-as com um bis.
Carlos Miguel Nogueira
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O Benfica venceu este sábado, 25 de abril, o Moreirense, no Estádio da Luz, por 4-1, em jogo da 31.ª jornada da I Liga. Com este resultado, os encarnados aumentam provisoriamente para quatro pontos a vantagem sobre o Sporting na luta pelo segundo lugar, embora os leões tenham menos dois jogos.

O Benfica entrou muito bem no jogo com um golo logo aos dois minutos marcado por Leandro Barreiro, que aproveitou uma bonita jogada de António Silva, que subiu à área contrária com a bola dominada, passando por vários adversários.

O Moreirense respondeu de imediato com uma sequência de lances que obrigaram Trubin a três defesas de grande nível.

Contudo, a equipa de José Mourinho voltou à carga, com várias oportunidades junto da baliza defendida por André Ferreira, destacando-se um cabeceamento de António Silva ao poste e outras duas oportunidades perdidas por Lukebakio e Pavlidis.

Foi um pouco contra a corrente do jogo que o Moreirense chegou ao empate (26'), num reposição de bola do seu guarda-redes aproveitada por Diogo Travassos, após uma falha de Samuel Dahl, para se isolar e bater Trubin.

Durou apenas três minutos a igualdade, uma vez que Richard Ríos aproveitou uma jogada de insistência e o passe de Leandro Barreiro para fazer o segundo golo.

No segundo tempo, o jogo foi menos interessante, com o Moreirense a não conseguir criar ocasiões de perigo junto da baliza de Trubin e o Benfica menos entusiasmante, ainda assim registo para um cabeceamento de Dedic à barra.

Tudo mudou nos instantes finais do jogo quando apareceu Franjo Ivanovic a marcar dois golos, o primeiro aos 89 minutos, após passe de Richard Ríos e o segundo, que fechou o resultado em 4-1, após cruzamento rasteiro de Dedic.

Veja os golos:

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