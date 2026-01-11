Benfica vence Lombos e conquista Taça Federação feminina de basquetebol

O Benfica conquistou este domingo, 11 de janeiro, pela terceira vez a Taça Federação feminina de basquetebol, ao bater a Quinta dos Lombos por 86-85, após dois prolongamentos, na final da edição 2025/26, em Albufeira.A formação ‘encarnada’ chegou ao intervalo a vencer por 44-35, mas o conjunto de Carcavelos recuperou na segunda parte e conseguiu restabelecer a igualdade (71-71), forçando cinco minutos suplementares, que trouxeram novo empate (80-80).No palmarés da prova, o Benfica, que já tinha vencido em 2021/22 e 2022/23, igualou os três troféus do CAB Madeira no segundo lugar do ranking, ainda liderado pela Quinta dos Lombos, com quatro.