Benfica vence Lombos e conquista Taça Federação feminina de basquetebol
Desporto

Benfica vence Lombos e conquista Taça Federação feminina de basquetebol

As encarnadas venceram por 86-85 após dois prolongamentos na final disputada em Albufeira.
O Benfica conquistou este domingo, 11 de janeiro, pela terceira vez a Taça Federação feminina de basquetebol, ao bater a Quinta dos Lombos por 86-85, após dois prolongamentos, na final da edição 2025/26, em Albufeira.

A formação ‘encarnada’ chegou ao intervalo a vencer por 44-35, mas o conjunto de Carcavelos recuperou na segunda parte e conseguiu restabelecer a igualdade (71-71), forçando cinco minutos suplementares, que trouxeram novo empate (80-80).

No palmarés da prova, o Benfica, que já tinha vencido em 2021/22 e 2022/23, igualou os três troféus do CAB Madeira no segundo lugar do ranking, ainda liderado pela Quinta dos Lombos, com quatro. 

