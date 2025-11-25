Benfica vence Ajax em Amesterdão em duelo entre equipas à procura de tirar a barriga de misérias na Champions

Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
EPA/MAURICE VAN STEEN
Desporto

Samuel Dahl e Leandro Barreiro marcaram os golos das águias, que venceram por 2-0 e aproximaram-se dos lugares de acesso ao playoff.
David Pereira
Num duelo entre duas equipas que ainda não tinham somado qualquer ponto na Liga dos Campeões, o Benfica foi esta terça-feira, 25 de novembro, bater o Ajax em Amesterdão por 2-0.

O primeiro golo do encontro foi apontado logo aos seis minutos, por intermédio do lateral sueco Samuel Dahl, numa pontapé de ressaca no seguimento de um canto.

Leandro Barreiro sentenciou o triunfo à beira do tempo de compensação da segunda parte (90'), após bonita combinação com Aursnes.

Este triunfo permite à equipa orientada por José Mourinho ascender provisoriamente ao 29.º lugar e aproximar-se dos lugares de acesso ao playoff.

Ajax-Benfica, um duelo histórico entre as duas únicas equipas sem pontos na Champions
Liga dos Campeões
Benfica
Ajax

