Ajax-Benfica, um duelo histórico entre as duas únicas equipas sem pontos na Champions

O Benfica procura os primeiros pontos na Liga dos Campeões 2025/26 em casa de um velho conhecido, o Ajax. O duelo da quinta jornada da fase liga da Champions, marcado para terça-feira, dia 26 de novembro, na Johan Cruijff Arena coloca frente a frente as duas únicas equipa que ainda não pontuaram. Nas primeiras quatro jornadas, tanto as águias como os neerlandeses sofreram outras tantas derrotas. O Benfica marcou dois golos e sofreu oito, enquanto o Ajax marcou apenas um golo em quatro jogos e sofreu 14 (pior registo de uma equipa na fase liga), ocupando por isso o último lugar entre os 36 clubes da Champions, enquanto a equipa de José Mourinho é 35.ª na tabela.A equipa de Amesterdão leva vantagem no histórico de confrontos diretos, tendo vencido quatro, perdido duas e empatado três das nove partidas em que enfrentou a equipa da Luz. No entanto, o Benfica venceu o último jogo entre ambas as equipas, em Amesterdão (1-0). Foi na segunda mão dos oitavos-de-final da época 2021/22, tendo assim garantindo um lugar nos quartos-de-final, uma vez que tinha empatado no Estádio da Luz (2-2).E se os neerlandeses, orientado por Fred Grim, sofreram uma pesada derrota caseira (3-0), diante do Galatasaray na jornada 4, somando assim sete jogos europeus sem vencer - é maior sequência negativa da história do clube -, os encarnados também perderam, em casa, com o Bayer Leverkusen (1-0), somando seis jogos sem ganhar na Champions.José Mourinho: "Este jogo é fundamental para as duas equipas"O treinador José Mourinho considerou "fundamental" vencer e tentar amealhar os primeiros pontos para manter viva a esperança de atingir o playoff. "As duas equipas estão exatamente na mesma situação e não me preocupei em perceber o calendário que o Ajax terá depois deste jogo. Este jogo é fundamental para as duas equipas (...) Nove pontos, eventualmente, podem ser suficientes. Mesmo quem perca ainda poderá qualificar-se com três vitórias, mas olhando para a dificuldade dos nossos jogos, considero que é fundamental para nós ganhar”, disse o técnico do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.Para somar os primeiros pontos na principal competição de clubes da UEFA, é preciso que a equipa esteja no “máximo da concentração e motivação”. “Tal como nós não são equipa para zero pontos. Espero que a minha equipa amanhã [terça-feira] dê o seu máximo, esteja no seu máximo da concentração e motivação. É uma questão de ganhar para poder ter esperança de nos qualificarmos e não há maior motivação do que essa”, argumentou.O médio Manu Silva regressou à lista de convocados após recuperar de uma lesão: "O Manu [Silva] não tem 90 minutos. Obviamente que não começa o jogo. Não vem para fazer turismo, nem para fazer numero e bater palmas. Vem para poder jogar. Se tivermos necessidade, jogará, mas ainda apresenta alguns condicionalismos. Pode jogar, a recuperação da lesão é total, é um jogador que nós precisamos e é bem-vindo.”Já o avançado grego Vangelis Pavlidis recordando a sua passagem pelos Países Baixos, onde jogou no Williem II, durante dois anos e meio, e no Az Alkmaar, por três anos, antes de assinar pelas águias. “O importante é ajudar a equipa a ganhar, seja a marcar golos, a correr ou a assistir. Sinto-me bem, estou feliz por estar de volta aqui, por jogar na Champions e num estádio que conheço bem. O Ajax tem bons jogadores e vai ser um jogo difícil”, anteviu o grego.Ajax em crise e orientado por um interinoLonge dos tempos em que Johan Cruijff fazia magia e ajudava o clube com 125 anos a conquistar orelhudas (troféu da Champions), o Ajax vive uma crise de resultados, após a saída de Francesco Farioli, em junho, após perder o campeonato na última jornada, tendo depois sido contratado pelo FC Porto.De Amsterdammers estão num modesto 6.º lugar do campeonato dos Países Baixos. E tal como o Benfica, mudaram de treinador devido a maus resultados - Bruno Lage saiu após a derrota na primeira jornada da Liga dos Campeões, diante do Qaarabag (3-2), e deu lugar a José Mourinho, que continua sem conseguir vencer na prova europeia.Na sala de imprensa da Johan Cruijff Arena, em Amesterdão, o treinador interino, Fred Grim, disse acreditar no potencial da equipa: "A importância deste jogo é muito grande, um jogo da Liga dos Campeões é sempre grande. Ainda temos zero pontos e precisamos de ganhar para fazer os pontos que precisamos para continuar na competição. É o primeiro jogo depois da derrota com o Excelsior e é preciso jogar bem para ganhar jogos e ganhar confiança."Grim assumiu o cargo depois do despedimento de John Heitinga (saiu após cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas em 15 encontros), no passado dia 7 de novembro e ainda procura o primeiro triunfo. "O Benfica tem zero pontos como nós, mas tem Mourinho como treinador, por isso temos de nos preparar para todos os cenários. Queremos ganhar e precisamos muito de pontos", disse o técnico, apelando ao apoio dos adeptos.isaura.almeida@dn.pt