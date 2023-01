Benfica tenta regresso de Gonçalo Guedes por empréstimo

O Benfica está a tentar o regresso de Gonçalo Guedes à Luz por empréstimo do Wolverhampton. A informação está a ser avançada pelo jornalista Matteo Moretto, especialista em mercado.

O extremo português, de 26 anos, deixou o clube da Luz em janeiro de 2017, transferindo-se na altura para o PSG a troco de 30 milhões de euros. Passou depois pelo Valência e no início desta temporada foi contratado pelos ingleses do Wolverhampton.

De acordo com Matteo Moretto, os dois clubes estão a falar na tentativa de acertarem todos os pormenores. Trata-se de uma cedência, mas não é avançado se seria um empréstimo só até ao final da época ou mais alargado.

Esta temporada, pelo Wolverhampton, da Premier League, clube treinado pelo espanhol Julen Lopetegui, Gonçalo Ramos foi utilizado em 18 jogos e apontou dois golos.

O Benfica, entretanto, já terá chegado a acordo com o Watford, da II Liga inglesa, para o empréstimo do jovem avançado Henrique Araújo até ao final da época. O jogador deve viajar ainda nesta quinta-feira para acertar os termos do contrato com o clube inglês que atualmente ocupa o terceiro lugar do Championship.