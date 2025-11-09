Benfica. Rui Costa deixa palavra de "respeito e apreço" por Noronha Lopes e promete mais vitórias e títulos

A maioria dos sócios do Benfica decidiram dar um voto de confiança à direção de Rui Costa e reelegeram-no para presidente do clube para o quadriénio 2025-2029 com 65,89% dos votos.Eleito pela primeira vez em 2021, Rui Costa recolheu 1.266.105 votos. O concorrente desta segunda volta, João Noronha Lopes, 655.566.As eleições, que decorreram este sábado, dia 8 de novembro, entre as 8h30 e as 22 horas no Continente e Madeira, registaram um recorde mundial de participação, com 93 081 votantes, passando assim a figurar no livro de recordes do Guinness. Foram mais 6784 a votar do que na primeira volta, nas quais participaram 86297 sócios. .Vencer fora das urnas: o verdadeiro desafio de Rui Costa. Ainda não eram 7h30 quando Rui Costa se dirigiu aos sócios na cerimónia de tomada de posse. Agradeceu a "confiança" e prometeu continuar "a trabalhar para "mais vitórias, mais títulos e mais Benfica".Depois de congratular os sócios pela "notável vitalidade democrática e por esta extraordinária adesão", dirigiu-se à equipa do adversário nesta segunda volta das eleições."Deixo uma palavra de respeito e apreço pela equipa do João Noronha Lopes, pelo trabalho e pela dedicação demonstrados durante este longo período. Apesar das nossas perspetivas distintas, as ideias, os projetos e as ambições de todos enriqueceram a discussão sobre o futuro do Benfica e trouxeram enorme vitalidade a estas eleições. Como sublinhei ao longo desta campanha, no final do dia somos todos Benfica", disse Rui Costa.O presidente reeleito do clube dos encarnados terminou o discurso apontando para o futuro. "Agora, é tempo de materializar as nossas ideias e os nossos projetos, com renovada exigência para cumprir os desafios do presente e vencer o futuro".Quanto aos outros órgãos sociais, a lista liderada por José Pereira da Costa venceu as eleições para a Mesa da Assembleia Geral, com 1.235.088 dos votos, contra 656.801 da lista liderada por Gonçalo de Almeida Ribeiro (656.801), enquanto para o Conselho Fiscal foi eleita a lista encabeçada por Raul Fernando Martins (1.090.147), que derrotou o elenco comandado por António Bagão Félix (824.476).Para a Comissão de Remunerações os sócios do Benfica escolheram a lista encabeçada por Eduardo Stock da Cunha, com 1.229.428 votos, contra 658.826 da que era liderada por João Moreira Rato.Após uma madrugada intensa para os benfiquistas, a cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais terminou faltava pouco para as oito da manhã.Noronha Lopes "desiludido"Quando estavam apuradas 31 das 108 secções de voto, quase ás três da manhã, João Noronha Lopes assumiu a derrota. Rui Costa contabilizava nessa altura 67,7% dos votos, contra 32,3% do candidato da lista F."O resultado da votação é claro. Quero dar os parabéns a Rui Costa e a todos os órgãos sociais eleitos. Foi uma vitória expressiva, tem todas as condições para cumprir mandato. Espero que consiga unir os benfiquistas, e tudo farei por isso. Estou desiludido e assumo a derrota. Não consegui convencer os benfiquistas da necessidade de uma mudança", referiu Noronha Lopes. . "Rui Costa tem condições para merecer a responsabilidade e ter um bom mandato. As eleições acabam hoje e espero que todos consigamos unir os benfiquistas. Hoje é altura dos benfiquistas estarem contentes com este ato eleitoral e amanhã estarmos todos juntos. Vou voltar à minha condição de sócio, estar na bancada", acrescentou.Questionado sobre a razão por que não conseguiu vencer as eleições, Noronha Lopes, reforçou a ideia de ser o responsável pelo resultado: "Quem falhou fui eu. Não consegui levar a minha mensagem a quem queria uma mudança. O responsável por esta derrota sou eu."