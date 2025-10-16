Benfica perde na receção ao campeão europeu Arsenal (0-2) na Champions feminina

O Benfica, pentacampeão feminino de futebol, foi esta quinta-feira, 16 de outubro, derrotado em casa por 2-0 pelas inglesas do Arsenal, detentoras da Liga dos Campeões, na segunda jornada da fase de liga da principal competição europeia de clubes.Menos de cinco meses depois de terem alcançado o cetro continental em Lisboa, as londrinas conquistaram na capital portuguesa o primeiro triunfo na edição de 2025/26 graças aos golos de Beth Mead, aos 57 minutos, e Alessia Russo, aos 89, depois de terem perdido em casa por 2-1 com as francesas do OL Lyonnes.O Benfica, que perdeu no primeiro jogo no terreno da Juventus, por 2-1, integra o grupo de cinco equipas sem pontos nos dois primeiros jogos da Champions, enquanto o Arsenal ocupa o 10.º posto, com três, a três dos líderes FC Barcelona, Real Madrid, Wolfsburgo, OL Lyonnes e Manchester United..Sporting empata com Rosengard na Suécia e apura-se para os oitavos de final da Taça Europa feminina