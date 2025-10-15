Sporting empata com Rosengard na Suécia e apura-se para os oitavos de final da Taça Europa feminina

O Sporting empatou esta quarta-feira, 15 de outubro, a dois golos com o Rosengard, em Malmo, na segunda-mão da segunda pré-eliminatória da Taça Europa de futebol feminino, e carimbou o apuramento para os oitavos de final, depois de ter vencido por 3-0 em Alcochete na semana passada.Na Suécia, as leoas adiantaram-se aos 29 minutos, por Cláudia Neto. O Rosengard empatou aos 47', por intermédio de Maja Johansson, mas o Sporting voltou a colocar-se em vantagem dez minutos depois, por Carolina Santiago. Filippa Sjostrom restabeleceu a igualdade logo a seguir, aos 62'.Ainda esta quarta-feira, o Sp. Braga vai tentar igualmente confirmar o apuramento para os oitavos de final, diante do Anderlecht, depois de empatar a um golo na Bélgica.