Benfica perde com Club Brugge e falha final da UEFA Youth League

O Benfica falhou esta sexta-feira, 17 de abril, o apuramento para a final da UEFA Youth League em futebol, ao perder com os belgas do Club Brugge por 3-1, na primeira meia-final, em Lausana, na Suíça.Laurens Goemaere (37 minutos), Andre Garcia (57) e Yanis Musuayi (67) marcaram para os belgas e Wout Verlinden (90+2), na própria baliza, reduziu para os ‘encarnados’, que procuravam repetir as finais de 2013/14, 2016/17, 2019/20 e 2021/22.O clube da Luz perdeu as primeiras três finais, mas ganhou a quarta, em 2021/22, com um 6-0 ao Salzburgo, sucedendo na lista dos vencedores ao FC Porto, vencedor em 2018/19.A final da 12.ª edição da UEFA Youth League realiza-se na segunda-feira, no Estádio de la Tuilière, em Lausana, a partir das 18:45 locais (17:45 em Lisboa), com o Club Bruge a defrontar o Real Madrid ou o Paris Saint-Germain.