O treinador do Benfica, Marco Silva, assumiu este domingo, 29 de novembro, “total responsabilidade” pela pesada derrota sofrida quinta-feira no terreno do Viktoria Plzen (goleada por 4-0, para a fase de liga da Liga Europa), ao mesmo tempo em que disse manter “total confiança” nos jogadores, sem deixar, contudo, de apontar que à equipa se exige que faça melhor, “uma reação obrigatória”, já esta segunda-feira frente ao Famalicão, na Luz, para a 12.ª jornada da I Liga (20h15).

“Foi muito duro para nós, muito mais duro para os nossos adeptos. Total responsabilidade de quem está à vossa frente. Os jogadores do Benfica têm a total confiança do seu treinador. O próximo passo para nós é com o Famalicão. Serão mais três pontos em disputa e teremos de ser fortes, rigorosos e colocar toda a energia que normalmente colocamos em campo. É isso que está na minha cabeça e na dos jogadores”, vincou durante a antevisão do confronto com os minhotos.

Marco Silva sublinhou ainda que “nunca na vida” esse jogo na República Checa “poderá ser para esquecer”, mas também recusou, por outro lado, que a ausência de Prestianni tenha sido a causa do desaire: “É óbvio que um jogador com o tipo de exibições dele, se não jogar tem influência. Mas colar o resultado, a muito má exibição e a derrota a não estar lá o Prestianni, parece-me também que não faz sentido. Não vou por aí, jogámos com 11 [jogadores], com mais cinco [habituais titulares] que entraram também, portanto não é por aí”.

Durante a conferência, o treinador foi confrontado com os processos para a renovação de contrato com os internacionais Prestianni (Argentina) e Schjelderup (Noruega), que tardam em ser concretizados. Sobre o primeiro, disse que é preciso “esperar” até existirem novidades. “Sabem que nestes casos, o momento certo é quando as coisas estão definidas”, disse.

Quanto a Schjelderup, admitiu que é “um processo que está demorado e não é de agora”, mas recusou avaliar se isso é mais ou menos positivo para a equipa. “Iria entrar por caminhos que não quero entrar”, justificou, sem deixar de dizer que como treinador deseja que “todos os jogadores continuassem no clube para podermos ser mais fortes”, referindo-se a Schjelderup como um atleta de quem gosta “muito”, “um excelente talento”.

Já Ricardo Silva, treinador do Famalicão, antevê dificuldades acrescidas na Luz após o desaire europeu do Benfica. “Quem está atento ao futebol sabe que aquilo foi claramente um incidente. Por isso, estou à espera de um Benfica muito competitivo, muito organizado, muito determinado em cada lance, e que vai querer, seguramente, resolver o jogo e demonstrar aos seus adeptos que a imagem que deram na última quinta-feira não corresponde à verdade”, considerou.

Com lusa